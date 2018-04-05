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    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders

    Suriye'den çekilme planında Beyaz Saray'dan 'yerel güçler' vurgusu

    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ülkesinin Suriye'den çekilmesi süreciyle ilgili, "Amacımız IŞİD'i bitirmekti. Bu amacı gerçekleştirme yolunda çok ciddi ilerleme kaydettik. Dolayısıyla artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok. Şimdi amaç yerel güçlere geçiş süreci olacak" dedi.

    Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki basın brifinginde, Suriye'deki son gelişmelere ve ABD'nin bu ülkeden çıkma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    'Trump, ABD askerlerinin kısa bir süre daha Suriye'de kalmasını kabul etti'
    Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki önceliğinin IŞİD'i bitirmek olduğunu her zaman dile getirdiğini belirterek, "(Suriye'de bulunma) Amacımız IŞİD'i bitirmekti. Bu amacı gerçekleştirme yolunda çok ciddi ilerleme kaydettik. Dolayısıyla artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok. Şimdi amaç, yerel güçlere geçiş süreci olacak" şeklinde konuştu.

    'TAKVİM BEKLEMEYİN'

    Sözlerine, "Başkan'ın liderliğinde (IŞİD'in ilan ettiği) halifeliğin tamamen ortadan kaldırılması noktasında ciddi mesafe katedildi. Bu konuda bölgedeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda yerel güçlere geçiş sürecine odaklanmak istiyoruz" diye devam eden Sanders, açıklamasında herhangi bir ülke veya örgüt ismi zikretmedi.

    ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin bir takvimi Trump'ın kamuoyuna ilan etmesinin beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Sanders, bu sürecin kendi akışı içinde devam ettiğini ve zamanı geldikçe açıklamaların yapıldığını söyledi.

    Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Beyaz Saray: Suriye'de IŞİD'le savaş sona yaklaşıyor
    'YETKİ PENTAGON'DA'

    Sanders ayrıca bu geri çekilme süreciyle ilgili ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) yetkili olacağına işaret ederek, bu konunun Trump ile Pentagon arasında görüşülmeye devam ettiğini, ilgili ülkelerin de bu sürecin bir parçası olmasını beklediklerini anlattı.

    ABD'nin IŞİD'e karşı gösterdiği başarı dolayısıyla Suriye'deki ortamın yavaş yavaş değiştiğini ve yeni duruma göre karar alacaklarını savunan Sanders, isim vermeden "bölgedeki yerel ortaklarla" ve "bölge ülkeleriyle" çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Rusya ve Suriye yönetimiyse, ABD'nin Suriye topraklarındaki askeri varlığının yasal olmadığının altını çiziyordu.

    Sanders, IŞİD gibi bir tehdit karşısında bölge ülkelerinin zarar gördüğünü dile getirerek, "Bundan dolayı Başkan, bölge ülkelerinin öne çıkıp daha fazlasını yapmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
    Trump: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin
    ABD Başkanı Trump, önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de olmamızın ana nedeni IŞİD'den kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek. IŞİD'e karşı çok başarılı olduk ama artık zamanı geldi. Bazen eve dönmenin zamanı gelmiştir. Biz de bunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    Pentagon, IŞİD, Beyaz Saray, Donald Trump, Sarah Sanders, Suriye, ABD
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