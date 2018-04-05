Trump'tan Meksika sınırına asker konuşlandırma emri

© AP Photo/ Chris Pizzello NBC, göçmenleri aşağılayan Trump'ın işine son verdi

ABD Başkanı Donald Trump ''Meksika sınırını duvar örülene kadar ordu korusun'' görüşünü hayata geçiriyor. Konuyu ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'le görüşen Trump, ilk etapta önceki başkanların da bazı durumlarda başvurduğu yönteme gitti. Trump orduya, Meksika sınırına Ulusal Muhafızların yedek birliklerini konuşlandırma emrini verdi.

ULUSAL MUHAFIZLAR KİMDİR?

Orduya bağlı Ulusal Muhafızlar, genelde ülke içindeki acil durumlarda eyalet valisi ya da ABD Başkanı'nın emriyle devreye sokuluyor. Ancak Afganistan ve Irak'a konuşlandırıldıkları da olmuştu. 1636 yılında kurulan Ulusal Muhafızlarda yaklaşık 350 bin kişi görev yapıyor.

#Trump signs proclamation sending National Guard to Mexico border immediately https://t.co/HYMSbIkXKZ pic.twitter.com/AOafDDGdPy — Fox News (@FoxNews) 5 Nisan 2018

Trump, dün Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na ilettiği emirde ''Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı'nın güney sınırında güvenliği sağlamasına ve öldürücü uyuşturucularla diğer kaçak malların, çete üyeleriyle diğer suçluların ve yasadışı göçmenlerin bu ülkeye girişini durdurmak için gerekli eylemlerde bulunmasına yardımcı olacak. Savunma Bakanı bu misyonun yerine getirilmesinde Ulusal Muhafızların kullanılmasını talep edecek'' dedi.

KAÇA MAL OLACAK?

İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen de, güneybatı sınırına Sınır Devriyesine yardım edecek şekilde Ulusal Muhafızların konuşlandırılması için eyalet valileriyle birlikte çalışmaya başladıklarını duyurdu. Ancak tam sayı, spesifik görevleri ve konuşlanmanın kaç paraya mal olacağı hakkında şimdilik bilgi veremeyeceğini söyledi.

TRUMP: KRİZ NOKTASINDAYIZ

Trump, kendinden önceki başkanlar George W. Bush ve Barack Obama'nın da sınırı korumak için Ulusal Muhafızlardan destek aldığını hatırlatıp durumun yeniden 'kriz noktasına' ulaştığını savundu.

'BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK'

''Güney sınırımızda devam eden kanunsuzluk, Amerikan halkının güvenliği ve egemenliğiyle temelden çelişmektedir. Yönetimimin harekete geçmekten başka bir seçeneği yoktur'' diyen Trump, bu kararı almasında uyuşturucu kaçakçılığında 'daha önce görülmemiş düzeydeki' tırmanışın ve ölümcül çetelerin güvenliğin olmadığı sınır bölgelerini 'sistematik şekilde suistimal etmesinin' önemli rol oynadığını iddia etti.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump'a göre Reina saldırısı Meksika sınırına duvarı haklı çıkardı

Kongre'de çoğunlukta olan kendi partisi Cumhuriyetçilerin bile tam desteğini alamayan Trump'a insan ve göçmen hakları savunucuları yoğun tepki gösterdi.

Sputnik bir çoğuyla konuştu. Sınır Melekleri örgütünün yöneticisi Enrique Morones, ''Trump'ın tümden acziyet içinde olduğunun, Meksika'dan nefret ettiğinin yeni bir göstergesi'' derken Göçmen Ve Sığınmacı Hakları İçin Ulusal Ağ (NNIR) örgütünün yöneticisi Catherine Tactaquin ''ABD'nin ve uluslararası toplumun sığınmacılara yönelik yükümlülükleri ve taahhütlerini tümden umursamama gösterisi'' yorumunu yaptı.

© REUTERS/ Jose Luis Gonzalez/File Trump: Sınıra örülecek duvarın parasını Meksika geri ödeyecek

'AMERİKAN HALKININ HOŞUNA GİTMEYECEK'

Göçmenler İçin İnsan Hakları Koalisyonu'ndan Jorge-Mario Cabrera, Amerikan halkının Trump'ın bu kararına destek sergilemediğine dikkat çekti. Cabrera, ''Amerikalılar sınıra asker göndermeye her zaman karşı çıkmıştır, çünkü bu anayasaya aykırı olduğu kadar sorumsuzca ve vergi mükelleferinin cebine dokunan bir davranıştır'' değerlendirmesinde bulundu.

Tepkiler üzerine 'Meksika'nın gönlünü alma' operasyonuna da girişen Trump, Orta Amerika'dan gelen 1000'in üzerinde göçmenin bulunduğu bir konvoyu durdurup ABD sınırına erişmesini engellediği için Meksika'yı övdü. ABD Başkanı, bugün Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

''Meksika'nın güçli göçmen yasaları ve Sınırımızda devasa sahneler yaşanmaması için o yasaları kullanma istekliliği sayesinde konvoy büyük ölçüde dağıldı. Trump Yönetiminin eylemleri sayesinde Sınır geçişleri hala KABUL EDİLEMEZ düzeyde olan son 46 yılın en düşük düzeyinde. Uyuşturucuyu durdurun!''

The Caravan is largely broken up thanks to the strong immigration laws of Mexico and their willingness to use them so as not to cause a giant scene at our Border. Because of the Trump Administrations actions, Border crossings are at a still UNACCEPTABLE 46 year low. Stop drugs! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Nisan 2018

© REUTERS/ Joshua Roberts Trump: Meksika’yla görüşmeler en kısa sürede başlayacak, masrafları ‘yüzde 100’ karşılayacaklar

Seçim kampanyasının baş vaatlerinden olan Meksika sınırına tümüyle duver çekmek için 25 milyar dolarlık bütçe talep eden ve bunun için geçen ay 1.6 milyar dolarlık federal harcama kararnamesi imzalayan Trump'ın 'göçmen krizi' söylemini istatistikler doğrulamıyor.

1971'DEN BERİ EN DÜŞÜK DÜZEYDE

Sınır Devriyesi verilerine göre ABD sınırındandan 'yasadışı göçmen' geçişi son 46 yılın en düşük düzeyinde. Sınır Devriyesi, 30 Eylül 2017'de sona eren bütçe yılında 303 bin 916 'yasadışı göçmen' yakaladığını duyurarak bunun 1971'den beri en düşük sayı olduğunu açıklamıştı.