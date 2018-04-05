Pentagon, ABD'nin Suriye'den çekileceğine yönelik iddiaları 'dedikodu' olarak niteledi

White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Pentagon'un Suriye'de kalmak istediği, Beyaz Saray'ın ise çekilmek istediğinin basına yansıdığını, bunun Pentagon ile Beyaz Saray arasında iletişimsizliğe işaret edip etmediğine ilişkin sorusunu White, şöyle yanıtladı:

'IŞİD'İ YENMEKTE BAŞARILI OLDUK'

"Çekilme hakkında insanların dedikodularını duydum. Başkan'ın 'Çok yakında' dediğini biliyorum çünkü IŞİD'i yenmekte çok başarılı olduk ama IŞİD bitmiş değil ve IŞİD'in yenildiğini sağlama amacına bağlıyız.

Her zaman dediğimiz gibi Suriye'de görevimiz IŞİD'i yenmektir. Bu, neredeyse tamamlanmak üzere ancak bitmiş değil."

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Suriye'den çekilmeyi planladığını duyurarak, "Suriye'yle bırakalım başkaları ilgilensin" demişti.

Trump'ın açıklamaları sonrası Beyaz Saray'dan ve Pentagon'dan ayrı ayrı açıklamalar gelmiş, Suriye'den çekilme takvimi hakkında herhangi bir somut plan sunulmamıştı.