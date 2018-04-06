Trump: Meksika sınırına 2 ile 4 bin arası asker konuşlandıracağım

ABD Başkanı Donald Trump orduya, Meksika sınırına Ulusal Muhafızların yedek birliklerini konuşlandırma emrini vermişti. Trump'ın Meksika sınırına konuşlandıracağı asker sayısının 2 bin ile 4 bin arasında olacağı açıklandı.
Trump says he wants to send 2,000-4,000 National Guard members to US-Mexico border and keep them there until "large portion" of wall is built. https://t.co/LtaSVU2MCD— The Associated Press (@AP) 5 April 2018
Trump, Air Force One uçağındaki açıklamasında, Meksika sınırı için düşündüğü asker sayısına ilişkin ilk düşüncesini paylaştı ve yönetiminin bunun maliyeti konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Trump, kendinden önceki başkanlar George W. Bush ve Barack Obama'nın da sınırı korumak için Ulusal Muhafızlardan destek aldığını hatırlatıp durumun yeniden 'kriz noktasına' ulaştığını savunmuştu.
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