Trump, kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden porno yıldızıyla ilgili ilk kez konuştu

ABD Başkanı Donald Trump kendisiyle First Lady Melania Trump ile evli olduğu sırada cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen porno yıldızı Stormy Daniels ile ilgili 2 aylık sessizliğini bozdu. Trump, avukatı Michael Cohen'in sessiz kalması için porno yıldızına 130.000 dolar ödediğinden haberi olmadığını söyledi.

© AFP 2018/ MANDEL NGAN, Ethan Miller Porno yıldızı Stormy Daniels, Trump'ın ifadeye çağrılmasını istedi

ABD Başkanı Trump kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Stormy Daniels hakkında ilk kez kamuoyu önünde açıklama yaptı.

West Virginia'dan dönerken Air Force One uçağında gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, kişisel avukatı Michael Cohen'in sessiz kalması için gerçek adı Stephanie Gregory Clifford olan Stormy Daniels'a sessiz kalma anlaşması kapsamında 130.000 dolar ödediğinden haberdar olmadığını öne sürdü.

'MICHAEL COHEN'E SORMANIZ GEREK. BENİM AVUKATIM O'

Cohen'in neden ödeme yaptığını ve parayı nereden edindiğini bilmediğini savunan Trump, "Michael Cohen'a sormanız gerek. Benim avukatım olan kişi Michael. Michael'a sorun" ifadelerini kullandı.

Trump şu ana kadar Daniels'la ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.

Trump ile 2006 yılında Başkan'ın Malania Trump ile evli olduğu sırada bir kez cinsel ilişkiye girdiğini iddia etmişi kendisine sessiz kalması için 130.000 dolar ödendiğini ayrıca bu hikayeyi bir dergiye anlatamayı planlaması sonrası bilinmeyen bir kişi tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı.

Daniels söz konusu sessiz kalma anlaşmasında Trump'ın değil avukatının imzasının bulunmaması nedeniyle belgenin geçersiz olduğunu ve kendisinin olayı açıklayarak herhangi bir anlşamayı ihlal etmediğini savunuyor.

DANIELS'İN AVUKATI AVENATTI: SÖZLERİNİN DOĞRU OLUP OLMADIĞINI ÇOK MERAK EDİYORUZ

Daniels'ın avukatı Michael Avenatti ise Trump'ın bu sözlerinin ardından, "Trump'ın 130.000 dolar ödeme yapıldığına dair bir bilgisinin olmadığına dair sözlerinin doğru olup olmadığını çok merak ediyoruz" dedi.

Trump'ın sessiz kalma anlaşması konusunda yeminli ifade vermesini isteyen ve bu konuda Kalifornia Bölge Mahkemesi'ne başvuru yapan Avenatti "Tarihin bize gösterdiğine göre basını aldatmak başka bir şey, bunu yeminliyken yapmak başka bir şey" dedi.

Trump'ın açıklamasının yasal sorunlar yaratabileceğini belirten Avenatti, MSNBC'ye yaptığı açıklamada da Eğer Başkan ödeme hakkında hiçbir şey bilmiyorsa o zaman açıkça anlaşma hakkında da bir şey bilmiyor demektir. Bu durumda anlaşma yapamazsınız. Bu nedenle ortada sessiz kalma anlaşması diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Daniels'in yanı sıra eski Playboy modeli Karen McDougal CNN'e yaptığı açıklamada Trump ile 2006 yılında bir ilişki yaşamaya başladığını ve bunun 1 yıl sürdüğünü öne sürmüştü.

McDougal 'National Enquirer' adlı tabloid derginin sahibi American Media Inc. ile yaptığı sessiz kalma anlaşmasını geçersiz kılmak için dava da açmıştı.

Dergi McDougal'a 150.000 dolar ödemiş ancak söz konusu hikayeyi yayımlamamıştı.

Trump'ın o yıllarda televiyonda sunuculuğunu yaptığı 'Çırak' (The Apprentice) adlı TV programının eski katılımcılarından Summer Zervos da Trump'ı 2007 yılında Beverly Hills'teki bir otelde cinsel saldırı ile suçlamıştı.

Zervos Trump'ın kendisini eliyle taciz ettiğini ayrıca zorla öptüğünü öne sürmüş, Trump bu iddiaları da reddetmişti.