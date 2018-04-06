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    Terminatör - Katil robot

    Google çalışanları: Savaş işinde olmamalıyız, Pentagon ile işbirliği bitmeli

    © Sputnik/ Sony Pictures Releasing CIS
    ABD
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    Katil robotların insanlığı yok edebileceği günlerin yaklaşıp yaklaşmadığının tartışıldığı bir dönemden geçerken teknoloji devi Google'un çalışanları ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile işbirliğine karşı 'ayaklandı'.

    Google'ın içinde üst düzey mühendislerinin de olduğu 3100'den fazla çalışanı, ABD'nin insansız hava araçlarıyla (İHA'lar) düzenlediği operasyonlarda kullanılabilecek yazılım geliştirmeyi reddettiklerine dair bir mektuba imza attı.

    Google CEO'su Sundar Pichai'a gönderilen mektupta, çalışanlar, şirketin, Pentagon'un İHA'larla ilgili 'Project Maven' isimli yapay zeka projesinde yer almaya son vermesini talep etti.

    'ÖLÜME YOL AÇMAMIZ KABUL EDİLEMEZ'

    'Project Maven'ın Google'ın şirket değerleriyle çeliştiği söyleyen çalışanlar, "Amerikan hükümetine askeri keşif teknolojisi geliştirmenin ölümcül sonuçları olabilir ve bu kabul edilemez bir şey" diyerek şu vurguyu yaptı:

    "Google'ın savaş işinde olmaması gerektiğine inanıyoruz. Google ne kendisinin ne de sözleşmeli ekiplerinin asla ve asla savaş teknolojisi inşa etmeyeceğini beyan eden net bir politika oluşturmalı, yayımlamalı ve uygulamalı." 

    'MARKA DEĞERİMİZ BİTER'

    CEO'ya, yapay zekanın taraf tutup silah haline geleceğine dair korkuların arttığı dönemde Google'un zaten kamuoyunun güvenini korumakta zorlandığı, üstüne bu projenin Google markasına ve yetenek için rekabet etme becerisine onarılmaz hasarlar vereceği uyarısı yapıldı.

    Google
    © REUTERS/ Dado Ruvic
    ‘Google, ABD ordusu için yapay zekâ geliştiriyor’
    BÜYÜK VERİ VE MAKİNELERİN ÖĞRENMESİ, PENTAGON'UM EMRİNE AMADE OLACAK

    Nisan 2017'de kurulan 'Project Maven', İHA'ların çektiği görüntüleri analiz edecek, görüntülerdeki cisimleri tanımlayacak bir yapay zeka yazılımı geliştirilmesine yönelik gözüküyor. Ancak 'İşlevler Arası Algoritma Savaş Ekibi' diye de bilinen proje, Pentagon'un büyük verinin işlenmesi ve makinelerin öğrenmesi sürecine entegrasyonunu da öngörüyor.  

    GOOGLE'DEN SAVUNMA AÇIKLAMASI

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    Çalışanlarının mektubunun New York Times gazetesine sızması üzerine Google bir açıklama yayımladı. Mektuba değinmeyen açıklamada ''Makinelerin öğrenmesi sürecinin askeri amaçlı kullanılması doğal olarak geçerli endişelere yol açmaktadır. Şirket bu önemli konuyla ilgilş geniş çaplı bir tartışmayı aktif biçimde yürütüyor'' denildi. Ancak 'Project Maven'da Google'un üstlendiği rolün 'saldırgan olmayan amaçlar dahilinde' olduğu savunuldu.

    Google'ın ana şirketi Alphabet'in yönetim kurulunda yer alan Diane Greene daha önce bu proje kapsamında bir silah geliştirilmeyeceğini ve bu teknolojinin İHA uçurulmasında kullanılmayacağını söylemişti.

    Etiketler:
    İHA, İşlevler Arası Algoritma Savaş Ekibi, Project Maven, Alphabet, New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Google, Diane Greene, Sundar Pichai, ABD
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