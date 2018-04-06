ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım: Patruşev ve Miller de listede

Rusya'ya yaptırımların kapsamını genişleten ABD, listeye bürokrat ve işadamlarından oluşan 24 kişiyi ve 14 kuruluşu daha ekledi. Listede Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile Gazprom Başkanı Aleksey Miller gibi isimler yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Washington yönetimi, Ukrayna, Suriye, 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ve Batı demokrasisine zarar verme iddiaları nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kapsamını genişletti.

Yaptırım listesine eklenen isimler arasında Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya Ulusal Muhafızı Komutanı Viktor Zolotov, Gazprom Başkanı Aleksey Miller, VTB Bank Genel Müdürü Andrey Kostin, Rus işadamları Oleg Deripaska, Süleyman Kerimov, Viktor Vekselberg, Kirill Şamalov dahil çok sayıda üst düzey yetkili yer alıyor.

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Diğer isimler de şöyle: Rusya Devlet Başkan Yardımcıları Andrey Fursenko ve Yevgeniy Şkolov, Duma vekili Andrey Skoç, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü, eski başbakanlardan Mihail Fradkov.

Listeye eklenen yeni şirketlerse Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, GAZ Grubu, 'Russkiye Maşinı', Bazoviy Element, B-Finance, En+ Grubu, Evrosibenergo, Rusal, Kuban Argo, Gazprom Burenie, NPV Engineering, Ladoga Management ve Genova gibi çeşitli alanlarda faaliyet yürüten önemli kurumlar oldu.