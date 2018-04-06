Haley: Rusya, asla ABD'nin dostu olmayacak

Duke Üniversitesi'nde konuşan Haley, "ABD, Rusya'nın ülkemizin dostu olup olmadığı tartışılıyor. Aslında bu yanlış bir soru, zira Rusya asla dostumuz olmayacak. Ancak bu, onlarla çalışmak istemediğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

Haley, Washington'un, çıkarına hizmet ettiğinde Moskova'yla işbirliği yaptığını, gerekli gördüğünde de Rusya'yı vurduğunu savundu.

Haley, "İnanmadığımız kişilerle dost olmak istemiyoruz. Şu anda da ABD ile Rusya arasında güven bulunmuyor" diye ekledi.