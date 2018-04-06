Beyaz Saray: Yaptırımlar yüzünden Putin-Trump görüşmesini iptal etmeyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Rusya’ya yeni yaptırım kararına rağmen ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme için yapılan hazırlıkların sürdürüleceğini belirtti.

Bugünkü basın brifinginde, ‘Yeni yaptırım kararı görüşmenin iptali anlamına geliyor mu?' sorusuna yanıt veren Sanders, "Hayır, kesinlikle değil. Başkanın da dediği gibi, Rusya'yla iyi ilişkiler istiyoruz ama bu, Rusların bazı eylemlerinde değişikliğe gidip gitmeyeceğine bağlı. Bu değişikliklerin hayata geçirildiğini görmediğimiz sürece Başkan, Rusya'ya yönelik sert tutumunu sürdürecek. Vladimir Putin ile bu görüşmenin gerçekleşmesi için gereken her şey üzerindeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Moskova'nın söz konusu yaptırımlara sert bir yanıt vereceğini ve politikalarından vazgeçmeyeceğini belirtmişti.