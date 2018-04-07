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    İsrail ordusu Gazze sınırında çadırlı eylem yapan Filistinliler'e göz yaşartıcı gazla müdahale etti

    ABD'den, BMGK'nin İsrail'in Gazze'deki şiddet olaylarını soruşturma talebine ikinci ret

    © REUTERS/ Mohammed Salem
    ABD
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    ABD, İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımı nedeniyle onlarca Filistinlinin öldüğü olduğu şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) talebini ikinci kez reddetti.

    Gazze'de İsrail askerleri ateş açtı
    © REUTERS/ İbrahim ebu Mustafa
    İsrail Gazze sınırında yine ateş açtı: 5 ölü, 250 yaralı
    BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında 30 Mart Cuma gününden bu yana sürdürdüğü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterilerinde dün de sivillerin öldürülmesi üzerine konseyden bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talebinde bulundu.

    Kuveyt'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi, 15 üyeli konseyde birçok ülkenin desteğini aldıklarını ancak veto yetkisine sahip ABD'den yanıt beklediklerini söylemişti.

    Diplomatlar, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini talep eden ve itidal çağrısında bulunan ortak BMGK açıklamasını yine reddettiğini açıkladı.

    BMGK'den talep edilen benzer bir ortak açıklama geçen hafta da ABD'nin engeline takılmıştı.

    Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise Filistinlilerin geçen haftadan bu yana Gazze sınırında sürdürdüğü gösterilerde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaklaşık 30 kişinin öldüğünü, 2 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını ifade etmişti.

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    Etiketler:
    Mansour Al-Otaibi, Riyad Mansur, Gazze, İsrail, ABD
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