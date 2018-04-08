New York'ta bulunan Trump Tower'da yangın

Yangın, Manhattan'da bulunan Trump Tower'ın 50. katında başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında Trump'ın başkent Washington'da bulunduğu bildirildi.
Fire Breaks Out at Trump Tower in Manhattan, Police Say https://t.co/7QTTQLIGy8— The New York Times (@nytimes) 7 Nisan 2018
ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Mesajında, binanın iyi inşa edildiğini vurgulayan Trump, itfaiyecilere teşekkür etti.
Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Nisan 2018
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