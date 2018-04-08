Trump’tan 'kimyasal saldırı' açıklaması: Putin ve İran sorumlu

Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Rusya ve İran, Hayvan (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’ı desteklemekten sorumlular. Ödenecek büyük bir bedel var. Bu bölgeyi derhal tıbbi yardım ve doğrulama için açın. Nedensiz bir insani felaket daha. MİDE BULANDIRICI!”
Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018
….to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018
Öte yandan selefi Barack Obama'yı da bir kez daha eleştiren Trump "Obama çizdiği kırmızı çizgiyi uygulasaydı, Suriye felaketi uzun zaman önce sona ermiş olurdu! Hayvan Esad da tarihe karışmış olurdu" dedi.
If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)