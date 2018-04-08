Trump’tan 'kimyasal saldırı' açıklaması: Putin ve İran sorumlu

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ordusunun Duma’da kimyasal saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin olarak yaptığı bir Twitter açıklamasında, 'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı destekledikleri için, kimyasal saldırıdan Rusya lideri Vladimir Putin ve İran’ın da sorumlu olduğunu' söyledi. Trump, Esad için de 'hayvan' ifadesini kullandı.

© REUTERS/ Yuri Gripas ABD: Suriye konusunda hiçbir seçenek masadan kaldırılmayacak

Trump, Suriye ordusunun, Doğu Guta’da silahlı grupların elinde kalan son yer olan Duma’da kimyasal saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Suriye’de akılsızca düzenlenen KİMYASAL saldırıda kadın ve çocuklar da dahil pek çok ölü var. Bu acımasız eylemin gerçekleştirildiği bölge, Suriye ordusu tarafından kuşatıldı, o nedenler dışarıdan kimse buraya ulaşamıyor.

Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Rusya ve İran, Hayvan (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’ı desteklemekten sorumlular. Ödenecek büyük bir bedel var. Bu bölgeyi derhal tıbbi yardım ve doğrulama için açın. Nedensiz bir insani felaket daha. MİDE BULANDIRICI!”

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

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….to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

​Öte yandan selefi Barack Obama'yı da bir kez daha eleştiren Trump "Obama çizdiği kırmızı çizgiyi uygulasaydı, Suriye felaketi uzun zaman önce sona ermiş olurdu! Hayvan Esad da tarihe karışmış olurdu" dedi.

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

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