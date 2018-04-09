Stoltenberg: Rusya'yı dizginleme çabalarımızı artırmalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silahlarını modernize ettiğini, bu nedenle İttifak'ın Rusya'yı dizginleme çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'nı (STRATCOM) 54 yıl sonra ziyaret eden ilk NATO Genel Sekreteri olan Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada Rusya'nın nükleer silah geliştirme çabaları üzerinde durdu.

"Soğuk Savaş sona erdikten sonra nükleer dizginlemenin daha az önem arz edeceğini sanıyorduk ancak bugün görüyoruz ki, bu konu daha önemli hale geldi" diyen Stoltenberg, Rusya'nın giderek artan gücü nedeniyle dizginleme imkanlarını üst düzeyde desteklemeleri gerektiğini savundu.

Stoltenberg, "Başta Rusya olmak üzere eski nükleer devletler, nükleer kapasitelerini artırıyor. Bu kapsamda NATO'nun güvenilir ve güçlü dizginleme imkanlarını geliştirmesi gerekiyor. Nükleer güçler, tüm müttefiklerimiz için güvenilir dizginlemenin ayrılmaz parçası niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında,Rusya'nın son dönemde bir dizi ileri teknoloji silah sistemleri geliştirdiğini belirtmiş ve ülkesinin yeni nükleer cephaneliğini tanıtmıştı.