Stoltenberg: Rusya'yı dizginleme çabalarımızı artırmalıyız

"Soğuk Savaş sona erdikten sonra nükleer dizginlemenin daha az önem arz edeceğini sanıyorduk ancak bugün görüyoruz ki, bu konu daha önemli hale geldi" diyen Stoltenberg, Rusya'nın giderek artan gücü nedeniyle dizginleme imkanlarını üst düzeyde desteklemeleri gerektiğini savundu.
Stoltenberg, "Başta Rusya olmak üzere eski nükleer devletler, nükleer kapasitelerini artırıyor. Bu kapsamda NATO'nun güvenilir ve güçlü dizginleme imkanlarını geliştirmesi gerekiyor. Nükleer güçler, tüm müttefiklerimiz için güvenilir dizginlemenin ayrılmaz parçası niteliğindedir" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında,Rusya'nın son dönemde bir dizi ileri teknoloji silah sistemleri geliştirdiğini belirtmiş ve ülkesinin yeni nükleer cephaneliğini tanıtmıştı.
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