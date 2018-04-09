Trump: Suriye ile ilgili muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de kimyasal silah saldırısı iddiasıyla ilgili askeri liderlerle görüşerek '24-48 saat içinde büyük bir karar vereceğini' duyurdu. Suriye ile ilgili kararını süratle alacağını, muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğini söyleyen Trump, askeri seçenekle ilgili soruyu ''Bütün seçenekler masada'' diye yanıtladı.

Kabine toplantısı öncesi gazetecilere konuşan Trump, Suriye'nin başkenti Şam'ın Duma kırsalında kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarıyla ilgili durumu değerlendirdiğini, askerlerle görüşmekte olduğunu aktarıp ''Muhtemelen günün sonunda bir karar vereceğim'' dedi.

İddia edilen kimyasal saldırının olası sorumlularıyla ilgili ''Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi, bunu bulup ortaya çıkaracağız'' ifadelerini kullanan ABD Başkanı, buna göre kararını vereceğini belirtti.

''Bütün seçenekler masada'' vurgusu yapan Trump ''Bu, insanlıkla ilgili bir mesele ve bunun yapılmasına izin verilemez'' dedi.

ABD Dışişleri'nden de ''Bu kabul edilemez zulmün sonuçları olacak'' açıklaması geldi.

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