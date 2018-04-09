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    Mehmet Hakan Atilla ile Rıza Sarraf

    Hakan Atilla'nın ceza duruşması ertelendi

    © REUTERS/ Jane Rosenberg
    ABD
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    ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ceza duruşmasının 11 Nisan'dan 7 Mayıs'a ertelendiği bildirildi.

    Davanın yargıcı Richard Berman, savcılık ve savunma tarafından mahkemeye çok sayıda materyal sunulması nedeniyle ceza duruşmasını 7 Mayıs'a kadar erteleme kararı aldığını açıkladı.

    Mehmet Hakan Atilla
    © REUTERS/ Jane Rosenberg
    Sarraf davasında savcı, Hakan Atilla için 15 yıl 8 ay hapis istedi
    Atilla'nın avukatları müvekkilleri için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) hapis cezası istenmesi gerektiğini belirterek, mahkemeden bunun çok daha altında bir ceza vermesini talep etmişti.

    Savcılık ise davanın Yargıcı Berman'dan Atilla için 188 aydan fazla (15,5 yıl) hapis ile 50 bin ila 500 bin dolar para cezası vermesini talep ediyor.

    'ENTRİKANIN MİMARI RIZA SARRAF'

    Atilla'nın avukatları ayrıca, bu davanın benzersiz bir dava olduğuna, İran'a yönelik yaptırımları ihlal eden birçok uluslararası bankaya sadece para cezası kesilip hiçbir çalışanına dava açılmazken ABD ile hiçbir bağlantısı bulunmayan Atilla'nın yargılandığına ve kanıtların Atilla'nın, ''aç gözlülüğünün peşinden giden, bu entrikanın mimarı Rıza Sarraf'ın komplosuna alet edilen bir devlet memuru olduğunu gösterdiğine'' dikkati çekmişti.

    TEMYİZE BAŞVURULACAK

    Hakan Atilla'nın cezasının belli olmasının ardından avukatları tarafından temyize başvurulması bekleniyor.

    Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla
    © AP Photo/ Elizabeth Williams
    Sarraf için ABD'ye nota veren Türkiye, Atilla'ya 'dokunulmazlık' talep etmedi
    Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.

    ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

    Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

    Etiketler:
    Mehmet Hakan Atilla, Rıza Sarraf, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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