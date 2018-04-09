FBI, Trump'ın avukatının ofisinde arama yaptı

© AFP 2018/ MANDEL NGAN, Ethan Miller Porno yıldızı Stormy Daniels, Trump'ın ifadeye çağrılmasını istedi

Cohen'in evinde arama yapan görevliler, pek çok dosya ve kayda el koydu. El koyulan kayıtların, Trump'ın bir dönem beraber olduğu iddia edilen porno film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan ödeme de dahil olmak üzere farklı konularda delil oluşturulabileceği belirtildi.

Cohen, yapılan aramayı "Gereksiz ve uygunsuz" olarak niteledi.

Cohen'in avukatı Stephen Ryan, yapılan arama sonucunda Cohen ve Cohen'in müvekilleri arasındaki özel belgelere el konulduğunu belirtti. Ryan, müvekkili Cohen'in Rusya soruşturması bağlamında halihazırda Özel Yetkili Savcı Mueller'in ofisiyle iş birliği yaptığını ve şu ana kadar çok sayıda belgeyi zaten ilettiğini dile getirdi.

Breaking News: The FBI raided the office of President Trump’s personal lawyer, seizing records on many topics, including payments to Stormy Daniels https://t.co/RsLccMlias — The New York Times (@nytimes) 9 Nisan 2018

​Rusya'nın, ABD'nin 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıya başlatılan soruşturmaya dahil edilen Cohen'in ayrıca, porno film oyuncusu Stormy Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığı belirtiliyor.