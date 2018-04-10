Pentagon, Suriye'ye yönelik 'askeri seçenekleri' Trump'a sunuyor

ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Trump'a çeşitli seçenekler sunduğunu, ancak bunların detayları hakkında bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.

ABD ordusunun kimyasal saldırı iddialarını nasıl değerlendirdiğine ve bunun askeri bir cevabının olması gerekip gerekmediğine ilişkin bir soru üzerine Ryder, "Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. (Askeri seçenek) kesinlikle değerlendiğimiz bir şey" ifadesini kullandı.

Albay Ryder şunları kaydetti:

"Bir cevap vereceksek bunun hangi seçeneklerden oluşacağı hakkında konuşmayacağım. Görevimiz Başkana seçenekler sunmak. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkana sunuyoruz."

'ASKERİ VE DİPLOMATİK SEÇENEKLER'

Pentagon sözcülerinden Eric Pahon da ABD ordusunun Trump'a esneklik sağlamak üzere birçok seçenek sunacağını belirtti.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump: Suriye ile ilgili muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğim

Pahon, "Bazıları askeri, bazıları diplomatik olmak üzere birçok seçeneğimiz masada şu anda, ancak Başkan karar vermeden bunları konuşamam" dedi.

ABD ordusunun kuvvet komutanlarının da bu akşam Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik toplantısına katılmak üzere Washington'da olduğu bildirildi.

Trump'ın kabine toplantısı sırasında 24 ile 48 saat içerisinde büyük bir karara varacağını ifade etmesi, ABD'nin Suriye'ye karşı bir saldırı düzenleyeceği yorumlarına neden oldu.

Diğer taraftan Trump'ın başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülke lideri ile görüşmesi ABD'nin böyle bir saldırıyı tek başına yapmayacağı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

'ABD DESTROYERİ KIBRIS'TAN AYRILDI' İDDİASI

Öte yandan ABD donanmasına ait USS Donald Cook adlı "Aleigh Burke" sınıfı destroyer gemisinin Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'ndan ayrılması tartışmalara yol açtı.

Bazı haber kanalları destroyerin Suriye karasularına yaklaştığını öne sürdü.

BREAKING: Reports that an US strike on Syria might be imminent.



The USS Donald Cook, armed with Tomahaw missiles has left Cyprus and is around the area of the Syran coast.



Reports of Russian fighter jets harassing the US ship. — PeterSweden (@PeterSweden7) 9 April 2018

​Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyerinin, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldiği iddia edildi.

Donanmadan, USS Donald Cook gemisinin Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarınca taciz edildiğine ilişkin iddialar da yalanlandı.