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    ABD Başkanı Donald Trump

    Pentagon, Suriye'ye yönelik 'askeri seçenekleri' Trump'a sunuyor

    © REUTERS/ Leah Millis
    ABD
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    ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD Başkanı Donald Trump’a, Suriye’de Duma kasabasındaki kimyasal saldırı iddialarına dayanarak bir dizi askeri seçenek sunacağı bildirildi.

    ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Trump'a çeşitli seçenekler sunduğunu, ancak bunların detayları hakkında bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    'RESİMLER KORKUNÇ'

    ABD ordusunun kimyasal saldırı iddialarını nasıl değerlendirdiğine ve bunun askeri bir cevabının olması gerekip gerekmediğine ilişkin bir soru üzerine Ryder, "Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. (Askeri seçenek) kesinlikle değerlendiğimiz bir şey" ifadesini kullandı.

    Albay Ryder şunları kaydetti:

    "Bir cevap vereceksek bunun hangi seçeneklerden oluşacağı hakkında konuşmayacağım. Görevimiz Başkana seçenekler sunmak. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkana sunuyoruz."

    'ASKERİ VE DİPLOMATİK SEÇENEKLER'

    Pentagon sözcülerinden Eric Pahon da ABD ordusunun Trump'a esneklik sağlamak üzere birçok seçenek sunacağını belirtti.

    Donald Trump Beyaz Saray Suriye kimyasal konulu kabine toplantısı 9 Nisan 2018
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    Pahon, "Bazıları askeri, bazıları diplomatik olmak üzere birçok seçeneğimiz masada şu anda, ancak Başkan karar vermeden bunları konuşamam" dedi.

    ABD ordusunun kuvvet komutanlarının da bu akşam Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik toplantısına katılmak üzere Washington'da olduğu bildirildi.

    Trump'ın kabine toplantısı sırasında 24 ile 48 saat içerisinde büyük bir karara varacağını ifade etmesi, ABD'nin Suriye'ye karşı bir saldırı düzenleyeceği yorumlarına neden oldu.

    Diğer taraftan Trump'ın başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülke lideri ile görüşmesi ABD'nin böyle bir saldırıyı tek başına yapmayacağı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

    'ABD DESTROYERİ KIBRIS'TAN AYRILDI' İDDİASI

    Öte yandan ABD donanmasına ait USS Donald Cook adlı "Aleigh Burke" sınıfı destroyer gemisinin Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'ndan ayrılması tartışmalara yol açtı.

    Bazı haber kanalları destroyerin Suriye karasularına yaklaştığını öne sürdü.

    ​Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyerinin, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldiği iddia edildi.

    Donanmadan, USS Donald Cook gemisinin Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarınca taciz edildiğine ilişkin iddialar da yalanlandı.

    Etiketler:
    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Eric Pahon, Donald Trump, Duma, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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