Trump ilk Latin Amerika ziyaretini 'Suriye'ye verilecek yanıt için' iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de yaşandığı öne sürülen kimyasal saldırıya 'ABD'nin vericeği yanıta odaklanmak için' bu hafta yapacağı ilk Latin Amerika ziyaretini iptal ettiği açıklandı. Trump'ın yerine yardımcısı Mike Pence'in Latin Amerika'ya gideceği belirtildi.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump: Suriye ile ilgili muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğim

Beyaz Saray Başkan Trump'ın Suriye krizine odaklanmak için bu hafta yapacağı ilk Latin Amerika ziyaretini iptal ettiğini açıkladı.

Trump'ın cuma günü Peru'daki zirveye katılması ardından da Kolombiya'yı ziyaret etmesi planlanıyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders "Başkanın isteği üzerine onun yerine bu seyahati Başkan Yardımcısı (Mike Pence) yapacak. Başkan ABD'nin Suriye'ye vereceği yanıtı denetlemek ve dünya genelindeki gelişmeleri takip etmek için ABD'de kalacak" dedi.

Trump dün Beyaz Saray'daki tam teşekküllü kabine toplantısı öncesi gazetecilere konuşmuş ve Suriye'nin başkenti Şam'ın Duma kırsalında kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarıyla ilgili durumu değerlendirdiğini, askerlerle görüşmekte olduğunu aktarmıştı.

Trump ''Durumu son derece yakından inceliyoruz, ordumuzla ve deiğer herkesle görüşüyoruz ve gelecek 24-48 saat içinde büyük kararlar alacağız'' demişti.

Beyaz Saray Trump'ın 'tüm seçenekleri değerlendirdiğini' belirtmişti. Trump saldırı nedednşyle Suriye hükümetini suçlarken Suriye ve Rusya bu suçlamaları reddediyor.

Dün ayrıca ABD'nin BM Dimi Temsilcisi Nikki Haley ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nden çıkacak karar ne olursa olsun kimyasal saldırı iddialarına yanıt vereceğini söylemişti.