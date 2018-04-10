'Trump, Suriye'ye ikinci kez saldırırsa büyük vurmak zorunda'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye hükümetine yönelik ikinci saldırısını düzenlemesi halinde bunun bir yıl önceki ilk saldırıdan çok daha büyük olmasının beklendiği belirtildi. ABD'nin Foreign Policy (FP) dergisi, 'Suriye'ye ikinci saldırı için Trump büyük vurmak zorunda' başlıklı bir haber analize yer verdi.

Foreign Policy (FP) dergisi, ''Trump, Suriye hükümetine karşı askeri eylem düzenlemeye karar verirse, bir yıl önceki sınırlı saldırılardan çok daha geniş çaplı bir operasyona onay vermek zorunda'' değerlendirmesini yaptı.

FP'ye konuşan Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nin uzmanlarından Nicholas Heras, ''Trump'ın istediği sinyali göndermesini sağlayacak şekilde Beşar Esad hükümetine yeterince acı çektirmesi için ABD'nin çok daha geniş çaplı hedefler dizisi vurması gerekir. Ancak böylece Esad'ın askeri kabiliyetleri sakat bırakılır'' dedi.

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Haber analizde, 'ABD ordusunun uzun süreli hava saldırıları düzenlemesine ve kimyasal saldırı düzenlenen her sefer Suriye hükümetinin tesislerinin hedef alınacağına dair kamuoyu önünde söz verilmesine gerek olduğu' savunuldu.

'BİR YIL ÖNCEKİ SALDIRININ HİÇBİR ETKİSİ OLMADI'

Suriye'de yine kimyasal saldırı iddiaları üzerine 7 Nisan 2017'de ABD'nin Doğu Akdeniz'deki iki destroyerinden gönderilen 59 Tomahawk füzesi, Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait, Humus yakınlarındaki Şayrat hava üssünü vurmuştu.

'Bir defalığa mahsus bu saldırının etkisiz kaldığını, Suriye hükümetinin iddia edilen kimyasal silah stokları ve askeri kabiliyetlerine ciddi zarar verilemediğini' söyleyen FP, ''Hatta ABD'nin füze saldırısındn birkaç saat sonra Şayrat hava üssünden Suriye savaş uçakları havalandı'' dedi.

BOLTON ETKİSİ

O zamandan beri Suriye hükümetinin 'muhalif gruplara' karşı kimyasal saldırı düzenlemeye devam ettiğini ileri süren FP, uluslararası tepki ve Washington'dan da misilleme gelmediğini söyleyerek ''Bu geçmişin üzerine Trump'ın yeni şahin Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı (John Bolton) eklersek bu kez çok daha büyük bir karşılık verilmesi kuvvetle ihtimal'' dedi.

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ABD Kongresi'nden kaynaklar ''Büyük bedel ödetilecek deyip de geçen seferkinden daha azının yapılması, çok zarar verici olur'' görüşünü bildirdi.

Heras da Washington'ın Suriye'nin hem batısındaki hem doğusundaki hükümetin kalesi konumundaki yerlerin vurulabileceği görüşünü dile getirdi.

FORD: ABD ORDUSUNDA ÇOK SERT VURMAK İSTEYENLER VAR

© REUTERS/ Carlos Barria Trump: Şi'ye Suriye haberini verdiğimde dünyanın en güzel çikolatalı pastasını yiyorduk ABD'nin cihatçı taraftarlığıyla tanınan eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford, aynı anda birçok unsurun gözetileceği dengeleyici bir eylem olacağını öngördü. Ortadoğu Enstitüsü uzmanları arasında katılan Ford ''ABD ordusunun içinden çok sert saldırmak isteyenler çıkacaktır'' diyerek şöyle devam etti:

'RUSYA İLE ÇATIŞMA İHTİMALİ'

''Bu kadar geniş çaplı bir operasyonun ABD'yi Esad'ın baş hamisi Rusya ile çatışmaya sürükleyip sürüklemeyeceği belli değil. Bunun cevabı, kısmen ABD'nin askeri müdahalesinin vehametine ve Trump yönetiminin Esad ufak çapta klor gazı kullandığı her sefer Suriye'ye hava saldırılarını sürdürmeye istekli olup olmamasına bağlı.''

Pentagon sözcülerinden Eric Pahon ''Tüm planlarımızı raflardan indirdik ama nihayetinde bu ABD Başkanı'nın vereceği bir karar. Önünde pek çok seçenek var ve hepsi de askeri değil'' diye konuştu.

İNGİLTERE-FRANSA İLE ORTAKLAŞA MI?

Bazısı Tomahawklarla donatılan Amerikan savaş gemilerinin bölgede hazır durumda bulunduğunu ve güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook'un Kıbrıs ziyaretini tamamladığını kaydeden FP, Trump yönetiminin olası ortak askeri operasyonu İngiltere ve Fransa hükümetleriyle görüştüğünü belirtti. Özellikle Fransız yönetiminin Suriye'de Esad'a karşı operasyona can attığına dikkat çekti.

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FP, Beyaz Saray ve diğer yetkililerin pazartesi akşamı devam eden görüş alışverişleri üzerinden Kongre'den kaynakların ''Yaklaşık 24 saat içinde askeri eylem ihtimali var'' görüşünü aktardı.

TRUMP'IN 'KIRMIZI ÇİZGİ' ANI

Heras ''Benim anladığım kadarıyla Trump'ın ekibi etkisi uzun süre hissedilecek güçlü bir karşılık peşinde. Bu da Trump'ın 'kırmızı çizgi' anı'' dedi.