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    Silahsız Trident II D5 füzesi denemesi, USS Nebraska balistik füze denizaltısından, Kaliforniya açıkları, 26 Mart 2018

    'Trump, Suriye'ye ikinci kez saldırırsa büyük vurmak zorunda'

    © REUTERS/ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye hükümetine yönelik ikinci saldırısını düzenlemesi halinde bunun bir yıl önceki ilk saldırıdan çok daha büyük olmasının beklendiği belirtildi. ABD'nin Foreign Policy (FP) dergisi, 'Suriye'ye ikinci saldırı için Trump büyük vurmak zorunda' başlıklı bir haber analize yer verdi.

    Suriye'deki Şayrat üssünü vuran USS Ross destroyeri
    © REUTERS/
    ABD, Suriye'deki bir hava üssünü füzelerle vurdu
    Foreign Policy (FP) dergisi, ''Trump, Suriye hükümetine karşı askeri eylem düzenlemeye karar verirse, bir yıl önceki sınırlı saldırılardan çok daha geniş çaplı bir operasyona onay vermek zorunda'' değerlendirmesini yaptı.

    FP'ye konuşan Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nin uzmanlarından Nicholas Heras, ''Trump'ın istediği sinyali göndermesini sağlayacak şekilde Beşar Esad hükümetine yeterince acı çektirmesi için ABD'nin çok daha geniş çaplı hedefler dizisi vurması gerekir. Ancak böylece Esad'ın askeri kabiliyetleri sakat bırakılır'' dedi.

    ABD'nin başkan aday adaylarından Lindsey Graham
    © REUTERS/ BRIAN FRANK
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    'UZUN SÜRELİ SALDIRMALI, HER KİMYASAL SALDIRIDA YENİDEN VURMALI'

    Haber analizde, 'ABD ordusunun uzun süreli hava saldırıları düzenlemesine ve kimyasal saldırı düzenlenen her sefer Suriye hükümetinin tesislerinin hedef alınacağına dair kamuoyu önünde söz verilmesine gerek olduğu' savunuldu.

    'BİR YIL ÖNCEKİ SALDIRININ HİÇBİR ETKİSİ OLMADI'

    Suriye'de yine kimyasal saldırı iddiaları üzerine 7 Nisan 2017'de ABD'nin Doğu Akdeniz'deki iki destroyerinden gönderilen 59 Tomahawk füzesi, Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait, Humus yakınlarındaki Şayrat hava üssünü vurmuştu.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS/ Faisal Mahmood
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    'Bir defalığa mahsus bu saldırının etkisiz kaldığını, Suriye hükümetinin iddia edilen kimyasal silah stokları ve askeri kabiliyetlerine ciddi zarar verilemediğini' söyleyen FP, ''Hatta ABD'nin füze saldırısındn birkaç saat sonra Şayrat hava üssünden Suriye savaş uçakları havalandı'' dedi.

    BOLTON ETKİSİ

    O zamandan beri Suriye hükümetinin 'muhalif gruplara' karşı kimyasal saldırı düzenlemeye devam ettiğini ileri süren FP, uluslararası tepki ve Washington'dan da misilleme gelmediğini söyleyerek ''Bu geçmişin üzerine Trump'ın yeni şahin Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı (John Bolton) eklersek bu kez çok daha büyük bir karşılık verilmesi kuvvetle ihtimal'' dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania ve çocukları Barron, Ivanka, Eric ve Tiffany
    © REUTERS/ Jim Bourg
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    'SURİYE'NİN DOĞUSU VE BATISINDA HÜKÜMETİN KALELERİ HEDEF ALINABİLİR'

    ABD Kongresi'nden kaynaklar ''Büyük bedel ödetilecek deyip de geçen seferkinden daha azının yapılması, çok zarar verici olur'' görüşünü bildirdi.

    Heras da Washington'ın Suriye'nin hem batısındaki hem doğusundaki hükümetin kalesi konumundaki yerlerin vurulabileceği görüşünü dile getirdi.

    FORD: ABD ORDUSUNDA ÇOK SERT VURMAK İSTEYENLER VAR

    Donald Trump - Şi Cinping
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Trump: Şi'ye Suriye haberini verdiğimde dünyanın en güzel çikolatalı pastasını yiyorduk
    ABD'nin cihatçı taraftarlığıyla tanınan eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford, aynı anda birçok unsurun gözetileceği dengeleyici bir eylem olacağını öngördü. Ortadoğu Enstitüsü uzmanları arasında katılan Ford ''ABD ordusunun içinden çok sert saldırmak isteyenler çıkacaktır'' diyerek şöyle devam etti:

    'RUSYA İLE ÇATIŞMA İHTİMALİ'

    ''Bu kadar geniş çaplı bir operasyonun ABD'yi Esad'ın baş hamisi Rusya ile çatışmaya sürükleyip sürüklemeyeceği belli değil. Bunun cevabı, kısmen ABD'nin askeri müdahalesinin vehametine ve Trump yönetiminin Esad ufak çapta klor gazı kullandığı her sefer Suriye'ye hava saldırılarını sürdürmeye istekli olup olmamasına bağlı.''

    ABD, Suriye'deki bir hava üssünü füzelerle vurdu
    Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy
    'Trump, Suriye üssüne saldırı emrini verirken Esad'ın kimyasal silah kullanmadığını biliyordu'

    Pentagon sözcülerinden Eric Pahon ''Tüm planlarımızı raflardan indirdik ama nihayetinde bu ABD Başkanı'nın vereceği bir karar. Önünde pek çok seçenek var ve hepsi de askeri değil'' diye konuştu.

    İNGİLTERE-FRANSA İLE ORTAKLAŞA MI?

    Bazısı Tomahawklarla donatılan Amerikan savaş gemilerinin bölgede hazır durumda bulunduğunu ve güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook'un Kıbrıs ziyaretini tamamladığını kaydeden FP, Trump yönetiminin olası ortak askeri operasyonu İngiltere ve Fransa hükümetleriyle görüştüğünü belirtti. Özellikle Fransız yönetiminin Suriye'de Esad'a karşı operasyona can attığına dikkat çekti.

    Donald Trump Beyaz Saray Suriye kimyasal konulu kabine toplantısı 9 Nisan 2018
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump: Suriye ile ilgili muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğim
    'ABD SAATİYLE SALI GECESİ BEKLENİYOR'

    FP, Beyaz Saray ve diğer yetkililerin pazartesi akşamı devam eden görüş alışverişleri üzerinden Kongre'den kaynakların ''Yaklaşık 24 saat içinde askeri eylem ihtimali var'' görüşünü aktardı.

    TRUMP'IN 'KIRMIZI ÇİZGİ' ANI

    Heras ''Benim anladığım kadarıyla Trump'ın ekibi etkisi uzun süre hissedilecek güçlü bir karşılık peşinde. Bu da Trump'ın 'kırmızı çizgi' anı'' dedi.

    Etiketler:
    Pentagon, Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi, Foreign Policy (FP), Eric Pahon, Robert Ford, John Bolton, Beşar Esad, Nicholas Heras, Donald Trump, Suriye, ABD
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