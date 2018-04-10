Harry Truman uçak gemisi taaruz grubu Akdeniz'e sevk ediliyor

ABD donanması Harry Truman Uçak gemisi ve ona eşlik eden taarruz grubunu Akdeniz'e yolluyor.

© AFP 2018/ PETRUT CALINESCU Pentagon'dan Rus savaş uçaklarının ABD destroyerini taciz ettiği iddiasına yalanlama

ABD Donanmasının "USS Harry Truman Uçak Gemisi" ve beraberindeki 7 savaş gemisini Akdeniz'e sevk ettiği bildirildi.

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "USS Harry Truman" uçak gemisinin beraberindeki gemilerle yarın Norfolk limanından demir alacağı ve ABD'nin 5 ile 6'ncı filo bölgelerinde görev icra etmek üzere yola çıkacağı ifade edildi.

ALMAN FIRKATEYNİ DE KATILACAK

Açıklamada, uçak gemisine güdümlü füze kruvazörü "USS Normandy"nin yanı sıra güdümlü füze destroyerleri "USS Arleigh Burke", "USS Bulkeley", "USS Forrest Sherman" ve "USS Farragut"un eşlik edileceği belirtildi. "USS Jason Dunham" ve "USS The Sullivans" destroyerlerinin de daha sonra gruba dahil olacağı belirtildi.

6 bin 500 personel ve Birinci Hava Kol Komutanlığına bağlı savaş uçakları ile yola çıkacak gemi grubuna bir süre Alman Fırkateyni FGS Hessen'inde eşlik edeceği kaydedildi.