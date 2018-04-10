Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Bossert istifa etti

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Tom Bossert'in görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Bossert'in ayrılışıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkan, Tom'un ülkenin güvenliği ve emniyetine duyduğu bağlılığa minnettardır. Tom, Beyaz Saray'ın ülkeyi terör tehditlerinden koruma, siber güvenliğini güçlendirme ve beklenmedik doğal afetlere karşılık verme çabalarına öncülük etmiştir. Başkan, kendisine vatansever hizmetlerinden dolayı teşekkür etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bossert'in istifasının nedenine ilişkin bir bilgi verilmezken, Amerikan medyasında, dün göreve başlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bu istifayı istediği yönünde iddialar yer aldı.

