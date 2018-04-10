ABD Dışişleri, Katar’a 300 milyon dolar değerinde hassas silah satılabilmesine yönelik anlaşmayı onayladı

Açıklamaya göre, olası bir anlaşma çerçevesinde Katar’a 5 bin lazer ve enfraruj güdümlü satılabilecek. Ayrıca lojistik işlemleri, silahları kullanacak personelin eğitimi, teknik destek ve başka hizmetler de verilecek.
APKWS ile Katar’ın askeri alandaki hedeflerini gerçekleştirebileceği, yüksek hassasiyetli saldırı becerisi kazanacağı ve terörle mücadeledeki becerilerini arttıracağı, bu arada bölgedeki askeri dengenin de değişmeyeceği iddia edildi.
Olası anlaşmanın Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığı bilgisi, Katar Emiri Tamim bin Hamad el Tani’nin Washington ziyaretinde olduğu bir dönemde geldi. Tamim bin Hamad, bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la görüşecek.
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