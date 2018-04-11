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    Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg

    Zuckerberg ABD Senatosunda ifade verdi: Benim hatamdı, özür dilerim

    © AP Photo/ Andrew Harnik
    ABD
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    Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Senatosunda ifade verdi.

    Mark Zuckerberg, Moskova'da
    © Sputnik/ Vladimir Astapkovich
    'Facebook CEO'su Zuckerberg, ABD Kongresi'nde ifade vermeyi kabul etti'
    ABD Senatosu Adalet Komitesi ve Ticaret, Bilim, Ulaşım Komitesinin ortak düzenlediği 'Facebook, Sosyal Medya Gizliliği ve Veri Kullanımı ve Suistimali' adlı oturumda konuşan Zuckerberg'in yemin altında olmadığı ancak hukuki olarak gerçeği söylemek zorunda olduğu bildirildi.

    Zuckerberg, ifadesinde, merkezi Londra'da bulunan 'Cambridge Analytica' adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddiaları 44 ABD Senatörü önünde değerlendirdi ve Senatörlerin sorularını yanıtladı.

    SENATÖR GRASSLEY: BU EMSALSİZ BİR OTURUM

    Adalet Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, yaptığı açılış konuşmasında, "Bu emsalsiz bir oturumdur. Bugün Facebook'un düzinelerce veri noktasına erişimi var. Facebook'un bu verileri kullanarak reklam gelirleri yoluyla para kazandığı sır değil. Ancak birçok kullanıcı bu gerçeğin farkında değil. Facebook, geçen sene yaklaşık 40 milyar dolar gelir elde etti ve bunun yüzde 98'i reklamlardan geldi" ifadelerini kullandı.

    SENATÖR THUNE'DAN ZUCKERBERG'E: SORUMLULUĞUNUZ VAR, DÜNYA SİZİ İZLİYOR

    Mark Zuckerberg,
    © Sputnik/ Vladimir Astapkovich
    Zuckerberg'den Facebook skandalı hakkında ilk açıklama
    Ticaret Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör John Thune da konuşmasında, Facebook'un insanlara erişiminin olağanüstü olduğunun altını çizerek "Facebook kullanıcılarının anlamlı seçimler yapabilmesi için ihtiyaç duydukları gerekli bilgiye sahip olduğuna inanmıyorum. Sayın Zuckerberg, sizin sorumluğunuz var. Amerika ve dünya sizi izliyor" yorumunda bulundu.

    ZUCKERBERG: YETERİ KADAR ÇABA SARF ETMEDİK

    Zuckerberg, konuşmasında, Facebook'un veri sızıntısını önlemek için yeteri kadar çaba sarf etmediğini kaydederek şirketin yarattığı araçların zarar için kullanıldığına, bu zararların arasında da sahte haberler, seçimlere yabancı müdahale ve nefret konuşmalarının yer aldığı bilgisini paylaştı. Şirketin kullanıcılara karşı sorumluluğu için geniş bir bakış açısı almadığını ifade eden Zuckerberg, "Bu büyük bir hataydı. Benim hatamdı ve özür dilerim" dedi.

    Apple şirketinin kurucularından Steve Wozniak
    © AP Photo/ Richard Shotwell
    Apple'ın kurucusu da 'Facebook'u sil' kampanyasına katıldı
    Zuckerberg, Cambridge Analytica olayında insanların bilgilerini korumakta başarısız olduklarını kabul ederek sosyal paylaşım sitesinin şu anda büyük verilere erişimi olan bütün uygulamaları inceleyen bir soruşturma yürüttüğünü vurguladı.

    'CAMBRIDGE ANALYTICA VERİLERİ SİLDİĞİNİ SÖYLEDİĞİNDE DURUMU KAPANMIŞ SANDIK'

    Zuckerberg, insanlara Facebook'ta paylaştıkları bilgilerin tam olarak nasıl kullanıldığını açıklamanın önemli olduğunu düşündüğüne dikkat çekerek "Cambridge Analytica 2015'te verileri sildiğini söylediğinde, bu durumu kapanmış sandık. Ama onların sözüne güvenmemeliydik. Bu yüzden Federal Ticaret Komisyonuna bu konuda haber vermedik" şeklinde konuştu.

    'RUSLARIN BİLGİ OPERASYONLARINI TANIMLAMAKTA YAVAŞTIK'

    Facebook
    © REUTERS/ Dado Ruvic
    ‘Facebook’taki kişisel veriler Rusya’ya gitmiş olabilir’
    Bu yıl  Facebook'ta 20 bin çalışanın güvenlik ve içerik görünümü için Facebook'ta görev alacağı bilgisini paylaşan Zuckerberg, "2016'da Rusların bilgi operasyonlarını tanımlamakta yavaştık. Seçimlere müdahale etmeye çalışacak ve yanlış bilgi yaymaya çalışacak sahte hesapları daha iyi tespit edecek yapay zeka aletleri oluşturduk." ifadelerini kullandı.

    'ABD'Lİ ŞİRKETLER ÇİNLİ RAKİPLERİN GERİSİNDE KALMAMALI'

    Zuckerberg, verilerle ilgili Facebook'un neler yaptığını kullanıcılarına daha basit şekilde anlatması gerektiğinin altını çizerek kullanıcılara Facebook'ta tam kontrol verilmesi gerektiğini ve ABD'li şirketlerin inovasyona devam etmesini sağlayarak Çinli rakiplerin gerisinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

    'BAZI FACEBOOK ÇALIŞANLARI MUELLER'İN OFİSİYLE GÖRÜŞTÜ'

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik/
    Kremlin'den Mueller'in raporuna yanıt
    Bazı Facebook çalışanlarının ABD'nin 2016 başkanlık seçimlerine olası Rus müdahalesini araştıran Özel Yetkili Savcısı Robert Mueller'den mahkeme celbi aldığını doğrulayan Zuckerberg, bazı Facebook çalışanlarının da bu konuda Mueller'in ofisi ile görüştüğünü ileri sürdü. Zuckerberg, Facebook'ta siyasi reklam veren bütün reklamcıların kimliğini onaylayacaklarını belirterek "Böylece Rusya'nın olası müdahalelerini ve yanlış bilgi yaymaya çalışan diğer çabaları engelleyeceğiz" dedi.

    Facebook'un bir tekel olduğunu düşünmediğini kaydeden Zuckerberg, Facebook'un farklı teknoloji alanlarında rakipleri arasında Google, Twitter, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin olduğuna işaret etti.

    Zuckerberg, yarın ise ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde ifade verecek.

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    Etiketler:
    ABD Senatosu, Facebook, Mark Zuckerberg, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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