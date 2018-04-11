ABD Dışişleri: Duma'da sadece ne kullanıldığını değil, kim tarafından kullandığını da bilmeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığının "çok açık" olduğunu iddia etti ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün sahaya inerek bilgi toplayacağını söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, basın toplantısında Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında soruları cevapladı.

ABD'nin Suriye yönetimine karşı bir askeri operasyon gerçekleştirmesi durumunda, önce Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) raporunu bekleyip beklemeyeceği yönünde bir soru üzerine Nauert, "Bizim istihbaratımız var, OPCW'nin ise bilgisi" ifadesini kullanarak, "(Duma'da) Kimyasalın kullanıldığı çok açık" dedi.

Sözcü Nauert şunları kaydetti:

'ABD HÜKÜMETİNİN KENDİ MEKANİZMALARI VAR'

"OPCW sahaya inerek bilgi toplayacak. Bu önemli ve yaptıkları iş en üst seviyede, biz onlara güveniyoruz. ABD hükümetinin ise konuyu inceleyecek kendi mekanizmaları var. Bunlar istihbaratla ilgili konular. Biz müttefiklerimizle, partnerlerimizle bilgi alışverişi içerisindeyiz. OPCW'yu tanıyoruz. Sadece ne kullandığına değil, kim tarafından kullandığını da bilmeye ihtiyacımız var."

7 Nisan'da Suriye'deki Duma ilçesinde kimyasal silah saldırısı düzenlendiği iddia edilmişti. Rusya'dan gelen açıklamalar ise söz konusu iddiaların provokasyon niteliği taşıdığı yönündeydi.