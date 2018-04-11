ABD Dışişleri: Duma'da sadece ne kullanıldığını değil, kim tarafından kullandığını da bilmeliyiz

Bakanlık Sözcüsü Nauert, basın toplantısında Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında soruları cevapladı.
Sözcü Nauert şunları kaydetti:
'ABD HÜKÜMETİNİN KENDİ MEKANİZMALARI VAR'
"OPCW sahaya inerek bilgi toplayacak. Bu önemli ve yaptıkları iş en üst seviyede, biz onlara güveniyoruz. ABD hükümetinin ise konuyu inceleyecek kendi mekanizmaları var. Bunlar istihbaratla ilgili konular. Biz müttefiklerimizle, partnerlerimizle bilgi alışverişi içerisindeyiz. OPCW'yu tanıyoruz. Sadece ne kullandığına değil, kim tarafından kullandığını da bilmeye ihtiyacımız var."
7 Nisan'da Suriye'deki Duma ilçesinde kimyasal silah saldırısı düzenlendiği iddia edilmişti. Rusya'dan gelen açıklamalar ise söz konusu iddiaların provokasyon niteliği taşıdığı yönündeydi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)