Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin'in 'ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağı' açıklamasına yanıt verdi.

Trump, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

''Rusya Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü (füzeler) gelecek, hoş, yeni ve ''akıllı!'' olacaklar.''

'GAZLA ÖLDÜREN HAYVAN'

Daha önce 'hayvan' dediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan bu kez 'Gazla Öldüren Hayvan' diye söz eden Trump, Rusya'ya hitaben şöyle devam etti:

''Kendi halkını katledip bundan zevk alan Gazla Öldüren Hayvan ile ortak olmamalıydın.''

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Nisan 2018

CUMHURİYETÇİLERİN ÖNEMLİ SESİNDEN HALKA ÇAĞRI: SAVAŞA HAYIR DEYİN

ABD'nin en önde gelen liberter siyasetçisi olan, ABD Başkanlığı için üç kez adaylığını koymuş olan Temsilciler Meclisi üyesi Ron Paul, hemen Twitter'dan Trump'a yanıt verdi.

Amerikan halkına bulundukları bölgenin Temsilciler Meclisi'ndeki üyesini veya Beyaz Saray'ı arayarak savaşa karşı çıkma çağrısı yapan Teksaslı milletvekili, Trump'ın geçmişte Suriye'ye saldırılmasına karşı çıktığını da hatırlattı:

''Temsilcilerinize ve/ya Beyaz Saray'a daha hala telefon açmadınız mı?… Suriye'de savaşa HAYIR! Hatta bunu Trump'ın ABD Başkanı olmadan önce sarf ettiği sözlerle de söyleyebilirsiniz.''

Have you called your representative and/or the White House yet?… NO to war in Syria! You can even use Donald Trump's own words prior to becoming president: pic.twitter.com/Jq6KiH4a7G — Ron Paul (@RonPaul) 10 Nisan 2018

TRUMP 2013'TE 'SURİYE'YE SALDIRMAYIN' DEMİŞTİ

Trump, Paul'ün hatırlattığı 9 Eylül 2013 tarihli tweetinde şöyle demişti:

''Suriye'ye saldırmayın — böyle bir saldırı ABD'ye beladan başka bir şey getirmez. Ülkemizi yeniden güçlü ve muhteşem yapmaya odaklanın!''

​'PUTİN'İN DEDİKLERİ YERİNE GETİRİLİR'

Trump'ın bugünkü tweeti öncesinde ise Zaspıkin, Lübnan'da yayın yapan El Manar televizyonunu şöyle konuştu:

''Rusya, ABD'nin Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırganlığı karşısında, Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) açıklamasında dediklerini yerine getirecektir: Amerikan füzelerini vurup, ateş açılan yerlere saldırı düzenleyecektir.''