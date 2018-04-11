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    Donald Trump Beyaz Saray'da Katar Emiri'ni ağırlarken 10 Nisan 2018

    Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek

    © REUTERS/ Carlos Barria
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin'in 'ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağı' açıklamasına yanıt verdi.

    Doğu Guta'daki durum
    © Sputnik/ Mikhail Alaeddin
    Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Zaspıkin: ABD, Suriye'ye saldırırsa füzelerini ve fırlatıldıkları yerleri vururuz
    Trump, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

    ''Rusya Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü (füzeler) gelecek, hoş, yeni ve ''akıllı!'' olacaklar.''

    'GAZLA ÖLDÜREN HAYVAN'

    Daha önce 'hayvan' dediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan bu kez 'Gazla Öldüren Hayvan' diye söz eden Trump, Rusya'ya hitaben şöyle devam etti:

    ''Kendi halkını katledip bundan zevk alan Gazla Öldüren Hayvan ile ortak olmamalıydın.''

    CUMHURİYETÇİLERİN ÖNEMLİ SESİNDEN HALKA ÇAĞRI: SAVAŞA HAYIR DEYİN

    ABD'nin en önde gelen liberter siyasetçisi olan, ABD Başkanlığı için üç kez adaylığını koymuş olan Temsilciler Meclisi üyesi Ron Paul, hemen Twitter'dan Trump'a yanıt verdi.

    Amerikan halkına bulundukları bölgenin Temsilciler Meclisi'ndeki üyesini veya Beyaz Saray'ı arayarak savaşa karşı çıkma çağrısı yapan Teksaslı milletvekili, Trump'ın geçmişte Suriye'ye saldırılmasına karşı çıktığını da hatırlattı:

    ''Temsilcilerinize ve/ya Beyaz Saray'a daha hala telefon açmadınız mı?… Suriye'de savaşa HAYIR! Hatta bunu Trump'ın ABD Başkanı olmadan önce sarf ettiği sözlerle de söyleyebilirsiniz.'' 

    TRUMP 2013'TE 'SURİYE'YE SALDIRMAYIN' DEMİŞTİ

    Trump, Paul'ün hatırlattığı 9 Eylül 2013 tarihli tweetinde şöyle demişti:

    ''Suriye'ye saldırmayın — böyle bir saldırı ABD'ye beladan başka bir şey getirmez. Ülkemizi yeniden güçlü ve muhteşem yapmaya odaklanın!''

    ​'PUTİN'İN DEDİKLERİ YERİNE GETİRİLİR'

    Trump'ın bugünkü tweeti öncesinde ise Zaspıkin, Lübnan'da yayın yapan El Manar televizyonunu şöyle konuştu:

    ''Rusya, ABD'nin Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırganlığı karşısında, Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) açıklamasında dediklerini yerine getirecektir: Amerikan füzelerini vurup, ateş açılan yerlere saldırı düzenleyecektir.''

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