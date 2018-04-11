Mattis: Pentagon, askeri seçenekleri sunmaya hazır

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın uygun görmesi durumunda Pentagon askeri seçenekleri sunmaya hazır" ifadelerini kullandı.

'ESAD'I SUÇLAYACAK KANIT YOK'

Mattis, Suriye'de kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili, 'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın saldırıdan sorumlu tutulması için yeterli kanıt görüp görmediklerine' ilişkin soruya, "Müttefiklerimizle birlikte halen istihbaratı değerlendiriyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspikin'in 'ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağı' açıklamasına Twitter üzerinden verdiği yanıtta Trump, ''Rusya, Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü şirin, yeni ve ''akıllı!'' (füzeler) gelecek" demişti.