ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri’nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarının, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış versiyonu.

E-4B Nightwatch, yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor. E-4B’nin üzerinde kurulan ekipmansa nükleer patlamanın zarar verici faktörlerinden korunmuş durumda.

Uçağın niçin havalandığı konusunda hala açıklayıcı bir bilgi verilmedi. Bu uçakların bazı yurtdışı seyahatlerde ABD Başkanı’na eşlik ettiği biliniyor.

Airborne from Wright-Patterson?!



🇺🇸 US Air Force

E-4B Nightwatch

73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) April 11, 2018

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