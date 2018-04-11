ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

E-4B Nightwatch, yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor. E-4B’nin üzerinde kurulan ekipmansa nükleer patlamanın zarar verici faktörlerinden korunmuş durumda.
Uçağın niçin havalandığı konusunda hala açıklayıcı bir bilgi verilmedi. Bu uçakların bazı yurtdışı seyahatlerde ABD Başkanı’na eşlik ettiği biliniyor.
Airborne from Wright-Patterson?!— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) April 11, 2018
🇺🇸 US Air Force
E-4B Nightwatch
73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy
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