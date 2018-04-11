'Pentagon, Suriye’ye saldırı halinde Rusya’nın yanıt vermesinden endişe ediyor'

Los Angeles Times gazetesi, ABD’li askeri yetkililerinin Suriye’ye saldırı yapılması halinde cereyan edebilecek Rusya’yla açık bir çatışmayı istemediklerini yazdı.

Gazetenin yayınladığı haberde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Suriye’nin Duma kentinde yapılan kimyasal saldırı iddiaları üzerine askeri güç kullanmak için birkaç seçeneği değerlendirdiği, bununla birlikte Washington’un, Suriye’ye yapılabilecek saldırıda o ülkede bulunan Rus askerlerden bazılarının hayatını kaybedebileceği senaryosundan kaçınmak istediği kaydedildi.

Gazeteye konuşan eski Pentagon danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Derek Chollet, ABD Savunma Bakanlığı’nın değerlendirdiği alternatiflerinden bir tanesinin Suriye ordusunun altyapısına saldırı olduğunu, böyle bir durumdaysa ABD’nin saldırıyı önceden Rus askeri yetkililere bildirmesi halinde açık çatışmanın önüne geçilebileceğini belirtti.

© AFP 2018/ Pentagon: Trump'ın tweetini Beyaz Saray'a sorun

Chollet, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıda yalnızca seyir füzelerini değil, hava kuvvetlerini de kullanma kararı vermesi halindeyse Moskova’yla bir çatışma olasılığını güçlendirmiş olacağını kaydetti. Chollet, “ABD’nin saldırısı sonucunda Ruslardan herhangi biri hayatını kaybederse Moskova, ABD’nin bölgedeki askeri uçaklarını ve altyapısını hedef alacak” ifadelerini kullandı.