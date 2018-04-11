'Pentagon, Suriye’ye saldırı halinde Rusya’nın yanıt vermesinden endişe ediyor'

Gazeteye konuşan eski Pentagon danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Derek Chollet, ABD Savunma Bakanlığı’nın değerlendirdiği alternatiflerinden bir tanesinin Suriye ordusunun altyapısına saldırı olduğunu, böyle bir durumdaysa ABD’nin saldırıyı önceden Rus askeri yetkililere bildirmesi halinde açık çatışmanın önüne geçilebileceğini belirtti.
Chollet, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıda yalnızca seyir füzelerini değil, hava kuvvetlerini de kullanma kararı vermesi halindeyse Moskova’yla bir çatışma olasılığını güçlendirmiş olacağını kaydetti. Chollet, “ABD’nin saldırısı sonucunda Ruslardan herhangi biri hayatını kaybederse Moskova, ABD’nin bölgedeki askeri uçaklarını ve altyapısını hedef alacak” ifadelerini kullandı.
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