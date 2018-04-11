Beyaz Saray: Trump kimyasal saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tutuyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin Duma kentinde gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tuttuğu belirtildi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders konuya ilişkin açıklamasında, "Suriye konusunda henüz son karar verilmedi, tüm seçenekler masada" ifadelerini kullandı.

Washington'un Suriye'ye yönelik olası saldırılarına dair henüz herhangi bir takvim belirlemediğini söyleyen Sanders, yine de ABD Başkanı Donald Trump'ın füze saldırısı dışındaki seçenekleri de masada tuttuğunu kaydetti.

Sanders ayrıca, "Rusya'nın kimyasal saldırının Beyaz Miğferler tarafından kurgulandığına ilişkin iddiaları, ABD'ye sunulan istihbarat raporlarıyla eşleşmiyor" dedi.