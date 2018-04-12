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    Mark Zuckerberg

    Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi: Benim de bilgilerim satıldı

    © REUTERS/ Leah Millis
    ABD
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    Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi.

    ABD Senatosu Adalet Komitesi ve Ticaret, Bilim, Ulaşım Komitesinin ortak düzenlediği oturumda dün ifade veren Zuckerberg, bugün ise Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

    Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg
    © AP Photo/ Andrew Harnik
    Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verdi: Benim hatamdı, özür dilerim
    'SORUMLULUĞUMUZ VAR'

    Zuckerberg, "Facebook: Tüketici Verilerinin Kullanımı ve Şeffaflığı" adlı oturumda, merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddialar konusunda açıklamalarda bulundu.

    Açılış konuşmasında, insanların Facebook'taki bağlantıları kullanarak diğer insanlara zarar vermesi ve sahte bilgi yaymasının engellenmesi gerektiğini vurgulayan Zuckerberg, "İnsanların Facebook üzerinde paylaşımlarına karşı sorumluluğumuz var" ifadesini kullandı.

    'DEMOKRASİMİZİN TEMELİNİN SARSILMASINI İSTEMİYORUM'

    Zuckerberg, Rusya'nın 2016'da ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları konusunda Facebook'un ABD'li yetkililerle iş birliği halinde olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin uygulamalarımızı kullanarak demokrasimizin temelini sarsmasını istemiyorum" dedi.

    Facebook
    © AP Photo/ Thibault Camus
    Veri skandalının gölgesindeki Facebook'tan 'siyasi paylaşım' kararı
    Facebook'un veri satmadığının altını çizen Zuckerberg, şirketin kullandığı birçok veride kendini sınırladığını bildirirken, platform üzerindeki reklamların nasıl çalıştığıyla ilgili firmanın daha iyi bir iş çıkarabileceğine inandığını dile getirdi.

    Zuckerberg, Facebook'ta kullanıcıların kendi bilgileri üzerinde kontrolü olduğunu aktarırken, kullanıcıların kendi bilgilerini istedikleri zaman silebileceklerini söyledi.

    Cambridge Analytica skandalı kapsamında veri sızıntısından etkilenen Facebook kullanıcılarının pazartesi günü bilgilendirilmeye başlandığı bilgisini paylaşan Zuckerberg, "Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı" dedi.

    Zuckerberg, internet sektöründe düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu vurgularken, öte yandan düzenlemelerin küçük start-up firmaları için zorluk yaratabileceğine dikkati çekti.

    CAMBRIDGE ANALYTICA CEO'SU HAKKINDAKİ SORU YANITSIZ

    Facebook üzerinde kullanılan bir uygulama geliştiren ve Facebook'un kullanıcılarının verilerini şirketten izinsiz şekilde Cambridge Analytica'ya satan Aleksandr Kogan adlı kişiye dava açabileceğini belirten Zuckerberg, Kogan'ın hareketinin Facebook'un anlaşma koşullarını ihlal ettiğinin altını çizdi.

    Öte yandan Zuckerberg, veri sızıntısının ardından Cambridge Analytica'nın CEO'suyla neden birebir görüşmediği hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.

    Facebook
    © REUTERS/ Dado Ruvic
    Zuckerberg ifade verdi, Facebook hisseleri son 2 yılın en kazançlı gününü yaşadı
    Zuckerberg, güvenlik ve reklam nedenleriyle Facebook kullanıcılarının bazı bilgilerinin takip edildiği bilgisini paylaşırken, "Facebook sansür yapmıyor. Ama terörist içerikleri kaldırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    'BASINDAN ÖĞRENMİYORUZ'

    Facebook kullanıcılarının kendi verileri üzerinde tamamen kontrolü olduğunun altını çizen Zuckerberg, öte yandan Facebook'taki birçok kullanıcının gizlilik kontrollerini kullanmadığını ifade etti.

    Zuckerberg, Facebook verilerinin kötüye kullanılmasını şirketin genelde basından öğrendiği argümanına katılmadığını da sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Cambridge Analytica, Facebook, Mark Zuckerberg, Rusya, İngiltere, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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