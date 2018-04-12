CIA Direktörü: Rusya'ya karşı 'yumuşak siyaset' sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Hazır ol Rusya, akıllı füzeler geliyor'' tweetinin ardından gerilimin daha da tırmanacağının işareti CIA Direktörü Mike Pompeo'dan geliyor.

Trump tarafından ABD Dışişleri Bakanı atanan Pompeo'nun bununla ilgili bugün başlayacak Senato'daki onay sürecinde vereceği ifade basına sızdı.

'PUTİN'E BEDEL ÖDETECEK EYLEMLER LİSTEMİZ UZUN'

Buna göre Pompeo ''Rusya, saldırganlığına yönelik yıllardır sürdürülen yumuşak politika sayesinde saldırgan şekilde hareket etmeye devam ediyor. Bu (yumuşak politika), artık sona erdi. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e bedel ödetmek için ABD yönetiminin yapacağı eylemlerin uzun bir listesi var'' diye konuşacak.

'AMA RUSYA İLE DİPLOMASİ DEVAM ETMEK ZORUNDA'

Trump yönetiminin en şahin isimlerinden olan asker kökenli Pompeo, sözlerini şöyle devam ettirecek:

''Trump yönetiminin eylemleri, Başkan'ın ulusal güvenlik stratejisinin haklı olarak Rusya'yı ülkemize tehdit olarak tanımladığını net biçimde gösteriyor. Rusya ile ilgili diplomatik çabalarımız bunun zorlu bir iş olduğunu kanıtlayacak, ama Moskova ile geçmiş ihtilaflarda olduğu gibi (diplomatik çabalarımız) devam etmek zorunda.''

'SAVAŞ HEP SON ÇAREDİR'

Diplomasi mahareti gerektiren Dışişleri Bakanlığı'nın başına geçemeyecek kadar şahin olduğu eleştirilerine de şu yanııtı verecek:

''Çoğu benimle hiç tanışmamış gazeteciler veya sizden birileri beni 'şahin', 'savaş yanlısı' diye ya da daha da kötü şekillerde etiketlediğinde başımı sağa sola sallıyorum. Bizim gibi üniformayla hizmet vermişler kadar savaştan dehşete düşen az bulursunuz. Savaş her zaman son çaredir.''

SENATO'DAKİ ASIL SORU: TRUMP'A KARŞI KOYABİLECEK Mİ?

Senatörler ise asıl dertlerinin, Pompeo'nun, kimseye danışmadan aklına eseni yapan Trump'a itiraz edebilecek ve gerektiğinde fikrini değiştirebilecek duruşu sergileyip sergileyemeceği olduğunu söyledi.

© AFP 2018/ Vasily MAXIMOV Rusya ve ABD’nin Suriye’de hangi silahları kullanabileceği açıklandı

Senato Dış İlişkileri Komtesi'nin önde gelen Demokrat üyesi Ben Cardin, ''Pompeo'nun güçlü bir kişilik sergilediği ve Başkan'a karşı durabildiğine dair bir şöhreti yok. Gelecek dışişleri bakanının inandığı şeyi savunacağı ve bakanlığının uzmanlığı ile danışmanlığını temsil edeceğini bilmek benim için çok önemli'' dedi. Pompeo'nun CIA Direktörü atanması sürecinde aleyhte oy kullanmış olan Cardin, Dışişleri Bakanı atanmasına onay sürecinde ne oy kullanacağına henüz karar vermediğini belirtti.

MATTIS, POMPEO'NUN YANINDA GÜVERCİN KALDI

© REUTERS/ Jonathan Ernst Mattis: Askeri seçenekleri sunmaya hazırız, ama istihbaratı da halen değerlendiriyoruz Dün Beyaz Saray'a Trump'a Suriye ile ilgili seçenekleri sunan ekibin başını Savunma Bakanı Jim Mattis'in yanısıra CIA Direktörü Mike Pompeo çekiyordu. 'Kuduz köpek' lakaplı emekli bir general olan Mattis'in, öncesinde, Suriye'de iddia edilen kimyasal saldırıdan Esad yönetiminin sorumlu olduğuna dair ellerinde kanıt olmadığını ima eden bir açıklama yapması dikkat çekti.

ABD yönetimi, 6 Nisan'da Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ve Gazprom Başkanı Aleksey Miller'in aralarında yer aldığı 24 kişiye ve 14 kuruluşa yönelik yeni yaptırımlar getirmişti.

Ardından Suriye başkenti Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinde kimyasal saldırı düzenlediği iddiaları üzerine Trump Suriye hükümetine yönelik geniş çaplı saldırı işaretini verirken bunun içine Rusya'yı da kattı.