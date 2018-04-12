Trump: Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleşeceğini asla söylemedim

ABD Başkanı Donald Trump, bugüne de Suriye ile ilgili tweetle başladı: Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleceğini asla söylemedim. Çok yakında olabilir ya da hiç de yakın olmayan bir zamanda!

Dün ''Hazır ol Rusya, akıllı füzeler geliyor'' tweetiyle ortalığı karıştıran Trump, bugün de ABD saatiyle şafak sökmeden şu tweeti attı:

''Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleceğini asla söylemedim. Çok yakında olabilir ya da hiç de yakın olmayan bir zamanda! Her halükarda ABD benim yönetimim altında bölgeyi IŞİD'den kurtarmak adına müthiş iş başardı. Bizim 'Teşekkürler Amerika'mız hani nerede?''

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Nisan 2018

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