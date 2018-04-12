Mattis: Suriye'deki iç savaşı Cenevre süreciyle bitirmeye bağlıyız

ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'nin kimyasal silahları saklamasında Rusya'nın da suçlu olduğunu savundu.

"Suriye'de bir kimyasal saldırı olduğuna inanıyorum" diyen Mattis, Duma'da gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırıda klorin ya da sarin kullanıldığına dair ellerinde herhangi bir kanıt olmadığını, Pentagon'un elindeki ek kanıtın sosyal medya ve medyadaki haberler olduğunu söyledi.

Mattis ayrıca, "ABD'nin kimyasal saldırı konusunda kanıtı olduğunu söyleyemem, fakat medyaya yansıyan haberleri gördük" dedi.

SURİYE'DEN GÖZLEMCİ AÇIKLAMASI

Suriye'nin BM'deki Daimi temsilcisi Caferi de, Kimyasal Silahları İzleme Örgütü gözlemcilerinin Suriye'ye ulaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Caferi, "Uzmanlar bugün ya da yarın Suriye'de olur" dedi.

Ayrıntılar geliyor..