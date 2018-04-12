CIA Direktörü: 'Çökmüş devlet' Suriye'ye karşı daha sert önlemler alınmalı

ABD Dışişleri Bakanı atanmasıyla ilgili oturuma katılan CIA Direktörü Mike Pompeo, Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları üzerinden, 'çökmüş devlet' diye nitelediği Suriye'ye karşı daha sert tedbirler uygulanmasını savundu.

Senato Dış İlişkileri Komitesi'nde Dışişleri Bakanı atanmasıyla ilgili oturumda konuşan CIA Direktörü Mike Pompeo, Suriye'den 'çökmüş devlet' diye söz etti.

Pompeo, ''Suriye'deki 'çökmüş devlet', insan haklarına, ulusal güvenliğe ve bölgesel istikrara yönelik giderek büyüyen bir tehdit oluşturuyor ve çok daha sert bir yanıtı hak ediyor'' dedi.

Pompeo'nun ifade verdiği Senato Dış İlişkileri Komitesi oturumunda arka sıralarda oturan savaş karşıtları protesto eylemi yaptı.

Barış yanlısı eylemciler, ''Pompeo savaş demektir'', ''Savaş yanlısı CIA Direktörü nasıl başdiplomat olabilir?'', ''Pompeo'yu durdurun'' slogan ve pankartlarıyla Senato'ya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pompeo'yu Dışişleri Bakanı atama kararına onay vermemesi çağrısı yaptı.

Pompeo'nun Suriye devletine karşı çıkışı öncesinde ABD Başkanı Trump Suriye üzerinden Rusya ile savaşa kapı açan bir tweet atmıştı.

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin'in 'ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağı' açıklamasına Trump dün Twitter'dan şu yanıtı vermişti:

''Rusya Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü (füzeler) gelecek, şirin, yeni ve 'akıllı!' olacaklar.''