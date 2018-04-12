Trump: Bugün Suriye toplantısı yapacağız, yakında karar vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıya verecekleri karşılıkla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Trump, ''Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleşeceğini asla söylemedim. Çok yakında olabilir ya da hiç de yakın olmayabilir!'' diye tweetlemesinden 6 saat sonra yaptığı açıklamada yine fikir değiştirdi.

ABD Başkanı, bugün Suriye kriziyle ilgili bir dizi toplantı yapacaklarını ve yakında karar vereceklerini söyledi.

Trump ''Bugün bir dizi toplantı yapıyoruz, neler olacağını göreceğiz. Artık bazı kararlar almak zorundayız, dolayısıyla oldukça yakın zamanda alacağız'' diye konuştu.