Pentagon ilk kez Gremlin’lerin fırlatılma videosunu yayınladı

© REUTERS / Leah Millis Pentagon, Suriye'ye yönelik 'askeri seçenekleri' Trump'a sunuyor portalının haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ofisi’nin Gremlins programı kapsamında gerçekleşen test çalışmaları, istihbarat toplayabilecek ve elektronik harp platformlarını taşıyabilecek ucuz ve çok kullanımlık İnsansız Hava Aracı (İHA) sürüsünü fırlatma sisteminin oluşturulmasını öngörüyor.

Gremlin’lerin С-130 Hercules nakliye uçağıyla taşınması düşünülüyor, ancak bu İHA'ların bombardıman uçaklarından da fırlatılabileceği belirtiliyor.

İHA sürüsü, operasyon tamamlandıktan sonra başka bir uçak tarafından toplanıyor. Yeni operasyona hazırlık süresi ise 24 saat alıyor. Kapasitelerinin en az 20 misyon olduğu ifade ediliyor.

Pentagon, söz konusu insansız hava araçlarını 2030’da kullanmaya başlamayı planlıyor.

"This will probably be a game-changer for our company if we're successful" E Demarco, Kratos https://t.co/cVaWmMcgxB pic.twitter.com/stXrxX8jso — Air Power (@MIL_STD) April 5, 2018

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