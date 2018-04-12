Pentagon ilk kez Gremlin’lerin fırlatılma videosunu yayınladı

Gremlin’lerin С-130 Hercules nakliye uçağıyla taşınması düşünülüyor, ancak bu İHA'ların bombardıman uçaklarından da fırlatılabileceği belirtiliyor.
İHA sürüsü, operasyon tamamlandıktan sonra başka bir uçak tarafından toplanıyor. Yeni operasyona hazırlık süresi ise 24 saat alıyor. Kapasitelerinin en az 20 misyon olduğu ifade ediliyor.
Pentagon, söz konusu insansız hava araçlarını 2030’da kullanmaya başlamayı planlıyor.
"This will probably be a game-changer for our company if we're successful" E Demarco, Kratos https://t.co/cVaWmMcgxB pic.twitter.com/stXrxX8jso— Air Power (@MIL_STD) April 5, 2018
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