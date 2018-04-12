Beyaz Saray: Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye konusunda nihai karara varılmadı

Beyaz Saray'daki toplantı sona erdi: "Trump yönetimi istihbarat bilgilerini değerlendirip müttefiklerle görüşmeye devam edecek."

Beyaz Saray yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 2 saat süren toplantıda nihai bir karar alınamadığı, Trump'ın Fransa ve İngiltere liderleriyle telefonda görüşeceği bildirildi.

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