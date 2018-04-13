Kovulan FBI Direktörü'nün kitabı: Trump fahişelerle işeme kaseti olduğu iddiasına kafayı takmıştı

Eski FBI Direktörü, kitabında, Trump'ın eşi Melania'nın güvenini geri kazanmak için seks işçilerine 'çiş banyosu' yaptırdığı iddialarının soruşturulup yalanlamasına kafayı taktığını ileri sürdü.
Konu tabii ki yine Rusya soruşturmasıyla ilgili. 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturmasından bir hafta önce Trump'ın seks kasetlerinin Rusya'nın elinde olduğu ve Moskova'nın bunlar üzerinden Trump'a şantaj yaptığı iddiaları medyaya sızdırıldı. İddialara göre 2013'te Kainat Güzeli Yarışması için Moskova'yı ziyaret ettiğinde Ritz Carlton Oteli'nde kalan Trump, seks işçileriyle beraber olmakla kalmayıp onlardan selefi Barack Obama ile eşi Michelle'in kaldığı odadaki yatağa işemelerini istemişti.
Bu iddialar Rusya soruşturmasına temel yapılan Steele dosyasından kaynaklanıyor. Gelgelelim eski İngiliz ajanı Christopher Steele'in bu dosyayı hazırlamasını, Trump'ın başkanlık seçimindeki Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ın finanse ettiği ortaya çıktı. Üstelik aylardır soruşturulmasına rağmen dosyadaki tek bir iddia bile kanıtlanamadı.
'BENİM FAHİŞEYE İHTİYACIM MI VAR?'
'MÜMKÜN DEĞİL, BEN TEMİZLİK HASTASIYIM'
Konuya First Lady Melania'yı da katan Trump, Melania'nın bunlara inanması için yüzde 1 ihtimal olmasının bile kendisine rahatsızlık verdiğini söyleyip iddiaların yalan olduğunu kanıtlayacak bir soruşturma talep etti. Comey, bu sözler karşısında şoke olmasını ''Trump'ın Moskova'da birbirinin üzerine işeyen fahişelerle birlikte olduğunu eşi çok küçük ihtimal verse de niye düşünsün'' diye gerekçelendirdi.
'GÜZEL EŞİME ISTIRAP VERİYOR'
30 Mart'taki telefon görüşmesi için Comey şunları yazdı: ''4. kez çiş banyosu iddiasının doğru olmadığını savunup 'Beni o…..larla hayal edebiliyor musun' dedi. Sempatimi kazanmak için bu meselenin güzel eşine ıstırap verdiğini söyledi. Yine üzerinden bu 'gölgenin kaldırılmasını' talep etti.''
COMEY: MAFYA BABASI GİBİ
27 Ocak'ta baş başa yemekte Trump'ın kendisine kişisel sadakat sözü vermesi talebini reddetmiş olan dönemin FBI Direktörü, Trump'ı 'etiğe ve doğrulara bağlı olmayan, kendisine mutlak sadakat isteyen bir mafya babası gibi' diye niteledi. 'Trump'ın liderliğinin kişisel egosuna ve insanların sadakatine bağlı olduğu, tüm dünyayı kendisine karşı gören Trump'ın etrafındaki diğer insanları çekmeye çalıştığı alternatif gerçekliği olan bir kozada yaşadığı' izlenimlerini aktardı.
TRUMP: SIZDIRICI VE YALANCI COMEY'YE DAVA AÇILMALI
Trump Twitter'dan cevap vermekte gecikmedi. ABD Başkanı, eski FBI Direktörü hakkında 8 dakika arayla şu mesajları paylaştı:
''James Comey'nin SIZDIRICI ve YALANCI olduğu kanıtlanmıştır. Zaten Washington'da hemen herkes çıkardığı berbat iş yüzünden kovulması gerektiğini düşünüyordu ta ki gerçekten kovulana dek. GİZLİ bilgi sızdırdı, bu yüzden hakkında dava açılmalı. YEMİN altında Kongre'ye yalan söyledi. Zayıf biri ve…''
James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and…..
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Nisan 2018
….untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events surrounding it, will go down as one of the worst “botch jobs” of history. It was my great honor to fire James Comey!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Nisan 2018
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