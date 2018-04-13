Kovulan FBI Direktörü'nün kitabı: Trump fahişelerle işeme kaseti olduğu iddiasına kafayı takmıştı

Amerikan siyasetinde pek çok koldan sıkıştırılırken Suriye'ye saldırıp Rusya ile savaş çıkarma havaları estiren Başkan Trump'a bir darbe de eski FBI Direktörü Comey indirdi. Comey, 11 ay önce kendisini görevden alan Trump hakkında 'Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik' isimli bir kitap yazdı. Trump hemen Twitter'dan cevap verdi.

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Rusya hiçbir şeyi koz olarak kullanmaya çalışmadı

Gelecek salı piyasaya sürülmesi öncesi 304 sayfalık kitaptan Washington Post gazetesinde yayımlanan alıntılar, ABD'nin gündemine oturdu. Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği ve Donald Trump'ın ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığına dair iddiaları soruştururken ihtilafa düştüğü Trump tarafından kovulan James Comey'nin kitabında Amerikan kamuoyunun en çok ilgisini çeken bölüm, 'işeme kaseti' oldu.

Eski FBI Direktörü, kitabında, Trump'ın eşi Melania'nın güvenini geri kazanmak için seks işçilerine 'çiş banyosu' yaptırdığı iddialarının soruşturulup yalanlamasına kafayı taktığını ileri sürdü.

© AFP 2018 / TIMOTHY A. CLARY Trump: Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir

Konu tabii ki yine Rusya soruşturmasıyla ilgili. 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturmasından bir hafta önce Trump'ın seks kasetlerinin Rusya'nın elinde olduğu ve Moskova'nın bunlar üzerinden Trump'a şantaj yaptığı iddiaları medyaya sızdırıldı. İddialara göre 2013'te Kainat Güzeli Yarışması için Moskova'yı ziyaret ettiğinde Ritz Carlton Oteli'nde kalan Trump, seks işçileriyle beraber olmakla kalmayıp onlardan selefi Barack Obama ile eşi Michelle'in kaldığı odadaki yatağa işemelerini istemişti.

© REUTERS / SHANNON STAPLETON Trump’tan CNN ve Buzzfeed yorumu: Putin’in yalan haberlerle ilgili söylediklerine saygı duyuyorum

Bu iddialar Rusya soruşturmasına temel yapılan Steele dosyasından kaynaklanıyor. Gelgelelim eski İngiliz ajanı Christopher Steele'in bu dosyayı hazırlamasını, Trump'ın başkanlık seçimindeki Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ın finanse ettiği ortaya çıktı. Üstelik aylardır soruşturulmasına rağmen dosyadaki tek bir iddia bile kanıtlanamadı.

Comey'ye göreyse Trump'ın bu dosya ile ilgili tek derdi 'işeme kaseti'. İlk kez Trump ile başkanlık koltuğuna oturması öncesi istihbarat brifinginde tanışan ve kendisine Steele dosyası hakkında bilgi veren Comey, Trump'ın tek bir ayrıntıya odaklandığını aktardı: 'Çiş banyosu yaptırdığı seks işçilerinin birinden Obamaların kaldığı odadaki yatağa işemesini istediği' iddiası.

'BENİM FAHİŞEYE İHTİYACIM MI VAR?'

Buna göre iddiaları kesin dille reddeden Trump ''Ben fahişelerin hizmetine ihtiyacı olan bir adama benziyor muyum'' diye sordu. Kendiliğinden bir dizi kadının kendisini cinsel saldırıyla suçlaması konusunu açtı, suçlamaları iyi hatırlar gözüküyordu. Sohbet bir falekete doğru gidiyordu ki Comey kurtarıcı sözü söyledi: ''Biz sizi soruşturmuyoruz, efendim''.

'MÜMKÜN DEĞİL, BEN TEMİZLİK HASTASIYIM'

© AP Photo / Chase Stevens Eski CIA çalışanı: ABD'deki seçimlere Rusya değil FBI müdahale etti

Trump, bu sözle yatışmış gözükse de daha sonra en az 3 görüşmelerinde daha bu konuyu açtı. Örneğin 11 Ocak'ta Comey'ye telefon açan Trump, suçlamaların doğru olamayacağını, çünkü kendisinin temizlik hastası olduğunu, etrafında insanların birbirlerinin üzerine ya da ortalığa işemesine izin vermesinin mümkün olmadığını anlattı.

© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM Trump, FBI'ı Rusya soruşturmasında yetkisini kötüye kullanmakla suçlayan gizli belgeyi yayımlattı

Konuya First Lady Melania'yı da katan Trump, Melania'nın bunlara inanması için yüzde 1 ihtimal olmasının bile kendisine rahatsızlık verdiğini söyleyip iddiaların yalan olduğunu kanıtlayacak bir soruşturma talep etti. Comey, bu sözler karşısında şoke olmasını ''Trump'ın Moskova'da birbirinin üzerine işeyen fahişelerle birlikte olduğunu eşi çok küçük ihtimal verse de niye düşünsün'' diye gerekçelendirdi.

© REUTERS / CBSNews/60 MINUTES Trump'la cinsel ilişki yaşadığını açıklayan porno yıldızı tehdit edilmiş

27 Ocak'ta aralarındaki gerilimin tavan yaptığı baş başa yemekte Trump 'çiş banyosu' meselesini yine eşi üzerinden ve 'yalan olduğunu kanıtlayacak' soruşturma talebiyle gündeme getirdi.

'GÜZEL EŞİME ISTIRAP VERİYOR'

30 Mart'taki telefon görüşmesi için Comey şunları yazdı: ''4. kez çiş banyosu iddiasının doğru olmadığını savunup 'Beni o…..larla hayal edebiliyor musun' dedi. Sempatimi kazanmak için bu meselenin güzel eşine ıstırap verdiğini söyledi. Yine üzerinden bu 'gölgenin kaldırılmasını' talep etti.''

COMEY: MAFYA BABASI GİBİ

27 Ocak'ta baş başa yemekte Trump'ın kendisine kişisel sadakat sözü vermesi talebini reddetmiş olan dönemin FBI Direktörü, Trump'ı 'etiğe ve doğrulara bağlı olmayan, kendisine mutlak sadakat isteyen bir mafya babası gibi' diye niteledi. 'Trump'ın liderliğinin kişisel egosuna ve insanların sadakatine bağlı olduğu, tüm dünyayı kendisine karşı gören Trump'ın etrafındaki diğer insanları çekmeye çalıştığı alternatif gerçekliği olan bir kozada yaşadığı' izlenimlerini aktardı.

TRUMP: SIZDIRICI VE YALANCI COMEY'YE DAVA AÇILMALI

Trump Twitter'dan cevap vermekte gecikmedi. ABD Başkanı, eski FBI Direktörü hakkında 8 dakika arayla şu mesajları paylaştı:

''James Comey'nin SIZDIRICI ve YALANCI olduğu kanıtlanmıştır. Zaten Washington'da hemen herkes çıkardığı berbat iş yüzünden kovulması gerektiğini düşünüyordu ta ki gerçekten kovulana dek. GİZLİ bilgi sızdırdı, bu yüzden hakkında dava açılmalı. YEMİN altında Kongre'ye yalan söyledi. Zayıf biri ve…''