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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump'ın 'gizli aşk çocuğu' iddiası ortalığı karıştırdı

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    Trump Tower'ın eski kapıcısının, Trump'ın geçmişte temizlikçisinden bir 'aşk çocuğu' olduğuna dair iddiasını, National Enquirer'a sattığı ortaya çıktı. 30 bin dolar ödediği iddiayı hiç yayımlamayan haftalık tabloid, Trump'ı korumak için bu tür iddiaları toplayıp ortadan kaldırmakla suçlanıyor.

    Donald Trump - Melania Trump
    Jonathan Ernst
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın cinsel hayatıyla ilgili iddialara eski kapıcısı ve temizlikçisi de karıştı. New York'taki Trump Tower'ın eski kapıcısı Dino Sajudin'in, başkan seçilmesi öncesi, Trump'ın eski temizlikçisinden bir 'aşk çocuğu' olduğuna dair hikayesini, National Enquirer'a sattığı ortaya çıktı.

    'KANITLAYAMADIK'

    Donald Trump Kongre Birliğin Durumu konuşması Melania Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    Trump yanlısı yayınlarıyla tanınan Enquirer'ın Genel Yayın Yönetmeni Dylan Howard, Trump'ın eski temizlikçisinin çocuğunun babası olduğu iddiasını kasten yayımlamadığı suçlamalarını reddetti. Howard ''İddiaları yayımlamadık, çünkü kanıtlayamadık'' dedi. Eski eşi Nikki Benfatto da Dino Sajudin'in patolojik bir yalancı olduğunu söyledi.

    ÇALIŞANLARA GÖRE MAKSATLI

    ABD'nin First Lady'si Melania Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
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    Fakat New Yorker dergisi ve AP haber ajansına konuşan Enquirer çalışanları, Trump'ın yaklaşık 30 yıl önce temizlikçisinden bir çocuğu olduğuna dair iddiaları soruşturması gereken muhabirlerin görevden alındığını belirtti. Bunun üzerine iddiaları araştıran New Yorker ile AP ''Biz de doğrulayamadık'' açıklamasını yaptı.

    YAYIMLANMAYAN İDDİAYI BAŞKASINA ANLATIRSA 1 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

    Ancak Trump'ın eski kapıcısı Dino Sajudin'in 2015 yılının sonunda yalan testini başarıyla geçmesinin ardından hikayesinin haklarını 30 bin dolar karşılığı sattığı sözleşmenin ilginç bir maddesi var.

    İzin almadan hikayesini başkasına anlatması halinde 1 milyon dolar tazminat ödemesi şart koşuluyor.

    Jessica Leeds, Rachel Crooks ve Samantha Holvey
    © REUTERS / Andrew Kelly
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    New Yorker ile AP'nin bu olayı haber yapmasının ardından Sajudin, sözleşmeyi doğrulayan bir açıklama yaptı.

    Buna göre Sajudin, Trump World Tower çalışanları ve sakinlerinden duyduklarına dayanarak Trump ile şirketine bağlı çalışan bir temizlikçisinin aşk çocuğu olduğunu, kendisinin bu sebepten sözkonusu kadınla ters düşmemesi için uyarıldığını anlatmış. 

    KADIN İLE EŞİ YALANLIYOR

    Donald Trump ve Nikki Haley
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Haley, Trump'la ilişki iddialarını reddetti: Mide bulandırıcı

    AP'nin ulaştığı kadın ise Trump'la hiçbir ilişkisi olmadığını, iddiaların tümden yalan olduğunu söyledi. 'Ailenin babası' da iddiaların tümüyle yanlış ve saçma olduğunu dile getirdi.

    DAHA ÖNCE DE PLAYBOY GÜZELİNE ÖDEME YAPIP İDDİAYI YAYIMLAMAMIŞTI

    Gelgelelim Enquirer, bu sözleşmeden 8 ay sonra, eski Playboy güzeli Karen McDougal'a Trump'la ilişkisi olduğu hikayesi için 150 bin dolar ödedi. Ve McDougal'ın iddiasını da hiçbir zaman yayımlamadı.

    Trump'ın seçim kampanyasına tam destek veren Enquirer, Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ın ise 'gizli seks manyağı bir biseksüel olduğu' ve 'kullandığı uyuşturucu kokteyllerinden sonra zar zor hayatta kaldığına' dair iddialara yer verdi.

    Trump ile 2006'da Başkan evliyken cinsel ilişki yaşadığını açıklayan porno yıldızı Stormy Daniels CBS'in '60 Dakika' adlı programına katıldı
    © REUTERS / CBSNews/60 MINUTES
    Trump'la cinsel ilişki yaşadığını açıklayan porno yıldızı tehdit edilmiş

    AVUKAT COHEN'İN PARMAĞI

    FBI'ın pazartesi günü bürosunu bastığı Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen, Enquirer ile iddiayı araştırdığı sırada Sajudin'in hikayesini görüştüğünü teyit etti.

    STORMY VAKASI GÜNDEMDE

    Cohen, ABD başkanlık seçiminden kısa süre önce de eski porno yıldızı Stormy Daniels'e Trump'la ilişki yaşadığı iddialarını kimseye anlatmaması için 130 bin dolar ödemişti.

    Kadınlar Yürüyüşü 20 Ocak 2018 New York
    © AP Photo / Craig Ruttle
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    'SUSTURMA KAMPANYASINDA BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ'

    McDougal ve Daniels'a yapılan ödemelerle ilgili Adalet Bakanlığı ve Federal Seçim Komisyonu'na şikayette bulunan 'Common Cause' isimli STK, dün de Sajudin'e yapılan ödemenin federal seçim kampanyası finansmanı yasalarını ihlal ettiğine dair şikayette bulundu. Trump'ın seçim döneminde hakkındaki utanç verici hikayeleri bastırmak için adamlarını seferber ettiğini öne süren 'Common Cause', medyaya yansıyan ödemelerin buzdağının sadece görünen kısmı olabileceğini belirtti.

    Etiketler:
    Common Cause, The New Yorker, National Enquirer, AP, Nikki Benfatto, Dylan Howard, Dino Sajudin, Karen McDougal, Stormy Daniels, Michael Cohen, Donald Trump, Trump World Tower, ABD
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