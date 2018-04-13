'ABD, Suriye'de 8 olası hedefe saldırı düşünüyor'

ABD yönetimi Duma'da yapıldığı iddia edilen kimysal saldırıya yanıt vermeye hazırlanırken CNBC'ye konuşan adı açıklanmayan bir kaynak ABD'nin Suriye'de 8 olası hedefe saldırmayı düşündüğünü söyledi.

Kaynak bu hedeflerin arasında 'Suriye'ye ait 2 askeri havaalanı, bir araştırma merkezi ve bir kimyasal silah fabrikası' olduğunu ileri sürdü.

Aynı kaynak ABD ordusunun saldırmaya çekineceği beklentisiyle Suriye ordusunun önemli sayıda hava aracını Rusya kontrolündeki askeri havaalanlarına yeniden konuşlandırdığını iddia etti.

Trump meets with national security team on Syria, but no final decision made https://t.co/KNcYqAEuMw — MSN (@MSN) April 12, 2018

​ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya gelmiş, Suriye'ye müdahale konusunda nihai bir karar alınmasını sağlayamamıştı. Toplantıdan çıkan kararlardan birisi, kimyasal silah kullanımı iddialarıyla ilgili istihbaratı değerlendirmek ve müttefiklerle istişare etmekti.