Trump: Saldırı emrini verdim

04.20 'ŞAM'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU, SURİYE HAVA SAVUNMASI AKTİF'

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulurken, Suriye hava savunmasının aktif olduğu bildirildi.

Şam semalarında, Suriye hava savunma füzesinin Tomahawk füzesine karşı fırlatıldığına dair sosyal medya üzerinden görüntüler yayınlandı.

BREAKING: First images of US-led strikes on Damascus emerge (PHOTOS, VIDEOS) pic.twitter.com/00phU9tc6o https://t.co/7dLhBB6ngJ — RT (@RT_com) April 14, 2018

VIDEO footage of Syrian air-defense missile fired towards tomahawk rockets in the sky of Damascus. pic.twitter.com/5Mzx1D2Qwz — Yusha Yuseef (@MIG29_) April 14, 2018

Breaking: Syrian Pantsir S1 system is firing at targets over Damascus city now — Within Syria (@WithinSyriaBlog) April 14, 2018

#Breaking: Syrian air-defenses are now active as big explosions heard in #Damascus — Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) April 14, 2018

​04.10 TRUMP: SALDIRI EMRİNİ VERDİM

Trump'ın yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

Suriye'ye saldırı emrini verdim, operasyonlar yolda.



Bugün Fransa, İngiltere ve ABD haklı bir şekilde bu vahşete ve barbarlığa karşı güçlerini birleştirdi. Bugün askerlerimize sesleniyorum, tanrı onların yanında olsun. Dua ediyoruz ki ABD'yi korusun.

​04.00 TRUMP'TAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

ABD medyasında yer alan haberlere göre basın mensuplarına, Trump'ın Suriye'ye ilişkin yapacağı açıklama için hazırlıklı olmaları bildirildi.

Öte yandan Pentagon muhabiri Joe R. Tabet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD yönetiminden bir yetkili Suriye'ye yönelik saldırı kararının alındığını doğruladı" iddiasında bulundu.

Just-in: US administration official confirmed to me that a decision to strike #Syria has been taken. — Joe R. Tabet (@JoeRTabet) April 14, 2018

​Bir diğer Pentagon muhabiri Lucas Tomlinson da, yetkili kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, "Başkan Trump, Suriye'ye saldırıya onay verdi" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor…