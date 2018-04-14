Trump'tan Suriye açıklaması: Görev tamamlandı

Abd Başkanı Donald Trump ülkesinin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'deki hükümet hedeflerini vurmasından sonra Twitter'dan açıklama yaptı. Trump "Görev tamamlandı" ifadelerini kullandı.

© AP Photo / Hassan Ammar ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu

Trump, Suriye'ye 100'den fazla füze atılarak yapılan saldırı sonrası açıklama yaptı.

'DAHA İYİ BİR SONUÇ ALAMAZDIK'

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı "Geçen gece mükemmel bir saldırı gerçekleştirdik. Fransa ve İngiltere'ye bilgelikleri ve üstün ordularının gücü nedeniyle teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç alamazdık. Görev tamamlandı" diye yazdı.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

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