Pentagon: Suriye'deki tüm hedefleri başarıyla vurduk

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye'de hükümet hedeflerine 100'den fazla füzeyle yapılan saldırı sonrası yeni açıklama yayımladı. Pentagon "Tüm hedefleri başarıyla vurduk" ifadelerini kullandı. Pentagon, Rusya'nın açıklamasının aksine hiçbir füzelerinin Suriye hava savunması tarafından vurulmadığını da öne sürdü.

Pentagoon sözcüsüDana White gazetecilere yaptığı açıklamada ABD-Fransa- İngiltere ortak operasyonu ile Suriye'ye yönelik füze saldırılarında 'tüm hedefleri başarıyla vurduklarını' öne sürdü.

White " Suriye'de sorun aramıyoruz ancak uluslararası hukukun bu kadar ağır şekilde ihal edilmesine izin veremeyiz. Tüm hedefleri başarıyla vurduk. Saldırılar meşru, yasal ve orantılıydı" dedi.

"Esad hükümetinin kimyasal silah programı sağlam darbe aldı" diyen White "Kimyasal silahları tekrar kullanma kabiliyetinin ciddi ölçüde azaldığına eminiz" diye konuştu.

Saldırıların 'ABD politikasında bir değişikliği ya da rejim değişikliği girişimi' anlamına gelmediğini söyleyen White, Rusya'ya da 'Esad'ın elindeki tüm kimyasal silahları teslim etmesini sağlama sözünü tutması' çağrısında bulundu.

'HİÇBİR FÜZEMİZ SURİYE HAVA SAVUNMASI TARAFINDAN VURULMADI'

White ile birlikte basın toplantısına katılan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie ise Rusya ve Suriye'nin açıklamalrını yalanlayarak atılan hiçbir füzenin Suriye hava savunması tarafından önlenemediğini öne sürdü.

McKenzie "Hiçbir hava aracımız ya da füzemiz Suriye hava savunması tarafından başarılı şekilde önlenmedi" dedi.

Rus Savunma Bakanlığı Suriye'dek iSovyet yapımı hava savunma sistemlerinin ABD ve müttefiklerinin attığı 103 kruz füzesinden 71'ini düşürdüğünü açıklamıştı.

McKanzie ise 105 füzenin Suriye'ye atıldığını söyledi.

ABD'li general kendilerindeki bilgilere göre saldırıda hiçbir sivil kaybın olamadığını da söyledi.