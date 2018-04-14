Beyaz Saray: Trump’ın en önemli başarısı Comey’i görevinden almak oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "ABD Başkanı'nın tarihe geçecek olan en yüce başarılarından biri, James Comey'i görevinden almak oldu. FBI'dan meslektaşlarının birçoğu gibi Comey, itibarını lekeleyen bir politikacı olarak sonsuza dek hatırlanacak. Amerikan halkı, bilgi sızdıran kaynak olduğunu itiraf eden bir kişinin küstahça yalanını görüyor" diye konuştu.
'BAŞARISIZ BİR PR NUMARASI'
Eski FBI Direktörü, kitabında Trump'ı 'etiğe ve doğrulara bağlı olmayan, kendisine mutlak sadakat isteyen bir mafya babası gibi' olarak nitelemişti. Trump ise Comey'i yazdıkları dolayısıyla ‘yalancı' olarak nitelemişti.
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