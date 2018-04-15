Trump: Suriye baskını harika bir şekilde gerçekleştirildi

ABD Başkanı Donald Trump Suriye operasyonu konusunda yeni bir tweet attı. Trump, "Suriye baskını harika bir şekilde gerçekleştirildi" derken, ABD medyasında 'Görev Tamamlandı' (Mission Accomplished) ifadesinin kendisi tarafından kullanılmasına yönelik eleştirilere sert çıktı.

Trump, "Suriye baskını öylesine harika, öyle isabetli biçimde gerçekleştirildi ki, yalan haber medyasının çamur atmasının tek yolu, benim ‘Görev tamamlanmıştır' ifadesini kullanmam oldu. Bunun üzerine atlayacaklarını biliyordum ama öyle harika bir askeri terim ki, geri getirilmesi, daha sık kullanılması gerekiyor" dedi.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 April 2018

​Trump'ın dün saldırıların ardından kullandığı "Görev tamamlanmıştır" ifadesi bugün Amerikan basınınında eleştirilere neden oldu. New York Times ve Washington Post gazeteleri, bu ifadelerin en son Irak savaşında George W. Bush tarafından kullanıldığını hatırlatırken, bir makalede de Trump'a "Görev tam olarak neydi ki?" sorusu yöneltiliyor.

ABD'nin başını çektiği operasyona Fransa ve İngiltere de katılmış, Suriye'nin Duma ilçesindeki kanıtlanmayan kimyasal silah iddialarına dayanarak Suriye'deki belirli noktalara saldırı gerçekleştirmişti. Suriye'ye yöneltilen füzelerin önemli bir kısmı hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüştü.

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