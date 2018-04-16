New York'ta ABD ve İsrail'e karşı savaş karşıtı protesto

ABD ve dünyanın birçok yerindeki genç Yahudiler için İsrail'e ücretsiz gezi düzenleyen 'Birthright İsrail' kuruluşu (İsrail Doğum Hakkı) da New York'ta protesto edildi. Bir grup Yahudi aktivist, kuruluşun 18. yıl dönümü için Manhattan'da düzenlediği gala öncesi İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'deki 'Toprak Günü' yürüyüşleri sırasında Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını protesto etti.
- ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.© AA / Atılgan Özdil
- ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.© AA / Atılgan Özdil
- ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.© AA / Atılgan Özdil
- ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.© AA / Atılgan Özdil
- ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.© AA / Atılgan Özdil
'FİLİSTİNLİLERİN DÖNÜŞ HAKKI'
Protestocular, İsrail'i ziyaret eden genç Yahudilere ücretsiz uçak bileti de sunan 'Birthright İsrail' in galasının davetlilerine, üzerinde 'Filistinlilerin dönüş hakkı' yazılı sembolik uçak biletleri uzattı. Biletleri almak istemeyen katılımcılar da göstericilere tepki gösterdi.
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