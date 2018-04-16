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    ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.

    New York'ta ABD ve İsrail'e karşı savaş karşıtı protesto

    © AA / Atılgan Özdil
    ABD
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    New York'ta bir grup protestocu da ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteri düzenledi. Çoğu Yahudi aktivistlerden oluşan bir başka grup ise İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'deki 'Toprak Günü' yürüyüşleri sırasında Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

    Yunanistan parlamentosu / Yunan bayrağı
    © REUTERS / Costas Baltas
    Yunanistan’da savaş karşıtı göstericiler Amerikan bayrağı yaktı
    ABD'nin New York şehrinde bir grup protestocu, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına karşı gösteri düzenledi. Başta Trump'ın mülteci politikasını eleştiren protestocular nükleer silah karşıtı sloganlar da attı ve Kuzey Kore ile yaşanan nükleer gerginlik, ABD'nin Afganistan ve Suriye politikalarına ve ABD, Fransa ve İngiltere'nin geçen cuma Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

    ABD ve dünyanın birçok yerindeki genç Yahudiler için İsrail'e ücretsiz gezi düzenleyen 'Birthright İsrail' kuruluşu (İsrail Doğum Hakkı) da New York'ta protesto edildi. Bir grup Yahudi aktivist, kuruluşun 18. yıl dönümü için Manhattan'da düzenlediği gala öncesi İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'deki 'Toprak Günü' yürüyüşleri sırasında Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

    • ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.
      ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.
      © AA / Atılgan Özdil
    • ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.
      ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.
      © AA / Atılgan Özdil
    • ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.
      ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.
      © AA / Atılgan Özdil
    • ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.
      ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.
      © AA / Atılgan Özdil
    • ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.
      ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.
      © AA / Atılgan Özdil
    1 / 5
    © AA / Atılgan Özdil
    ABD'nin New York kentinde bir araya gelen savaş karşıtı yüzlerce insan yürüyüş düzenledi.

    'FİLİSTİNLİLERİN DÖNÜŞ HAKKI'

    Protestocular,  İsrail'i ziyaret eden genç Yahudilere ücretsiz uçak bileti de sunan 'Birthright İsrail' in galasının davetlilerine, üzerinde 'Filistinlilerin dönüş hakkı' yazılı sembolik uçak biletleri uzattı. Biletleri almak istemeyen katılımcılar da göstericilere tepki gösterdi.

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    Etiketler:
    protesto, Birthright İsrail, Donald Trump, Filistin, İsrail, New York, ABD
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