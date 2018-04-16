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    Starbucks, sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen müşterileri gözaltına aldırdı

    Starbucks, sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen müşterileri gözaltına aldırdı

    © REUTERS /
    ABD
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    Kahve zinciri Starbucks, sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen iki siyah müşterisini polis çağırarak gözaltına aldırdı.

    Starbucks
    © REUTERS / Arnd Wiegmann
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    BBC Türkçe'nin aktardığına göre, geçen hafta ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde yaşanan olayda iki siyah adam Starbucks'a gelerek üçüncü arkadaşlarını beklemeye başladı, bu sırada yanlarına gelen mağaza müdürü "ya sipariş verin ya da dışarı çıkın" uyarısında bulundu.

    Siparişi arkadaşları gelince vereceklerini söylemeyen müşteriler dışarı çıkmayı reddedince mağaza yönetimi polis çağırmış, müşterilerini 'özel mülke izinsiz girme' suçlamasıyla gözaltına aldırdı.

    İki arkadaşın mağazaya girmesinden 15 dakika sonra Starbucks'a giren bekledikleri kişi de ikilinin gözaltına alınmasına tanık oldu.

    Olay mağazadaki bir müşteri tarafından kameraya çekilirken müşterilerin "Niye gözaltına alıyorsunuz? Onlar bir şey yapmadı" dediği duyuluyor.

    Starbucks
    © REUTERS / Lucy Nicholson
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    Videonun sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesinin ardından Pazar günü konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Starbucks CEO'su Kevin Johnson, videoyu izlerken zorlandığını, yapılanların yanlış olduğunu söyledi:

    "Durumu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Müşterilerin çektiği videoyu izlemek çok zor ve buradaki eylemler Starbucks görevleri ve değerleri ile uyuşmuyor.

    Philadelphia Polis Komiseri Richard Ross, polislerin yaptığının doğru olduğunu söyledi:

    "Eğer bir iş yeri bizi çağırarak bazı kişilerin mağazada artık bulunmasını istemediğini söylerse polislerin bu görevi yerine getirmesi yasal bir zorunluluktur."

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    Etiketler:
    Gözaltı, Starbucks, Kevin Johnson, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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