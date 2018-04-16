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    Donald Trump, James Mattis, Beyaz Saray, Baltık zirvesi, 3 Nisan 2018

    'Trump'a kalsa Suriye'de Rusya ve İran'ı vuracaktı, ama Mattis durdurdu'

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Nisan'da ''Hazır ol Rusya, akıllı füzeler geliyor'' diye tweetleyerek gösterdiği gibi aslında Suriye'de Rusya ve İran'ı hedef alan çok daha vurucu bir saldırı gerçekleştirmek istediği, ama Savunma Bakanı Jim Mattis tarafından dizginlendiği belirtildi.

    Wall Street Journal (WSJ) gazetesi 'Trump, Pentagon'un Suriye'deki itidalli tavrına boyun eğdi' başlıklı bir habere yer verdi. Habere göre Ulusal Güvenlik Konseyi toplantılarında Suriye'de Rusya ve İran'ı hedef alan çok daha vurucu saldırı seçeneğini değerlendirmeye alan Trump'ı Mattis vazgeçirdi.

    Silahsız Trident II D5 füzesi denemesi, USS Nebraska balistik füze denizaltısından, Kaliforniya açıkları, 26 Mart 2018
    © REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
    'Trump, Suriye'ye ikinci kez saldırırsa büyük vurmak zorunda'
    MATTIS, TRUMP'A 3 ASKERİ SEÇENEK SUNDU

    Karar alma sürecinden haberdar kaynaklara dayandırılan haberde Mattis'in Beyaz Saray'a üç askeri seçenek sunduğu aktarıldı.

    İlki Suriye'nin kimyasal silah kabiliyetine, ikincisi kimyasal silah araştırma-geliştirme tesisleri ve askeri komuta merkezleri dahil daha geniş çaplı hedeflere saldırı öngörüyordu.

    BOLTON ETKİSİ

    John Bolton
    © REUTERS / Mike Segar
    Eski OPCW Direktörü: Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, beni çocuklarımla tehdit etti

    Üçüncü senaryo ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi mekanizmalarına dokunmaksızın Suriye hükümet güçlerinin kabiliyetlerini frenleyecek şekilde Rusya'nın hava savunma sistemleri ve İran'ın bazı tesislerine saldırılmasını içeriyordu. 

    Bunun, George W. Bush yönetiminin en savaş yanlısı neo-con isimlerinden John Bolton'un Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak ekibe katılması ve Trump yönetiminin en şahinlerinden CIA Başkanı Mike Pompeo'nun da Dışişleri Bakanı koltuğuna geçmesinin beklendiği dönemde, önemli bir sınav olduğuna dikkat çekildi. 

    Mattis Bolton Pentagon
    © REUTERS / Aaron P. Bernstein
    Mattis, Bolton'a takıldı: Şeytanın vücut bulmuş halisin diye duydum
    Daha önce Bolton'un Suriye'nin tüm altyapısını çökertecek çok geniş çaplı saldırı talebine Mattis'in karşı çıkmasıyla ikili arasında ihtilaf yaşandığı medyaya yansımıştı.

    WSJ'ye konuşan bilgi sahibi kaynaklar, Trump'ın ulusal güvenlik ekibine üçüncü seçeneğin değerlendirilmesi için baskı yaptığını, ama Mattis'in ikna etmesi sonucunda birinci ve ikinci seçeneğin karışımı bir saldırıya onay verdiğini söyledi.

    TAM DA OPCW EKİBİ ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAKKEN

    Sonuçta Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarına cevaben ABD, İngiltere ve Fransa, TSİ 13 Nisan'ın 14 Nisan'a bağlandığı gece 04.00 sularında Suriye'ye hava sahasına girmeksizin füze saldırısı düzenledi. Saldırının, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ/OPCW) Duma'da incelemelere başlaması gereken güne denk gelmesi dikkat çekti.

    Etiketler:
    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ/OPCW), ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Wall Street Journal (WSJ), Mike Pompeo, Beşar Esad, John Bolton, Jim Mattis, Donald Trump, Suriye, ABD
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