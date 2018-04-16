Beyaz Saray: Rusya'ya ek yaptırımlara kısa zamanda karar vereceğiz

Reuters haber ajansı, Beyaz Saray yönetiminin Rusya'ya ilave yaptırımlar yapmayı düşündüğünü, kısa süre içinde bu konuda bir karara varacağını duyurdu.

Beyaz Saray Suriye'deki kimyasal silah saldırısı iddialarının ardından Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi düşündüğünü ancak henüz bir karar verilmediğini belirtti.

© AFP 2018 / SAUL LOEB ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, "Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi düşünüyoruz ve kısa zamanda karar verilecek" dedi.

Duma'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının ardından ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye'ye yönelik saldırı gerçekleştirmişti. Öte yandan, kimyasal silah iddiaları hakkında henüz kanıt ortaya konmuş değil.

Rusya, kimyasal saldırı iddialarının Suriye'ye saldırı için yeni bir provokasyon girişimi olduğunun altını çiziyor.