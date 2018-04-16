Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

Amerikan Washington Post gazetesine konuşan ABD yönetiminden bir kaynak, yaptırım kararının şimdilik askıya alındığı belirtti.

© AFP 2018 / SAUL LOEB ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da, günlük basın brifinginde yaptırımlar için henüz karar vermediklerini açıklamıştı.

BUGÜN AÇIKLANACAKTI

Rusya'ya 'Suriye'ye verdiği destek' sebebiyle yeni yaptırımlar uygulanacağını ilk açıklayan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley olmuştu. Haley, CBS'ye yaptığı açıklamada Washington'ın Rusya'ya dönük yeni yaptırımlar uygulayacağını, yaptırımların kapsamının ise pazartesi (bugün) açıklanacağını söylemişti.

Haley, Suriye hükümetinin kimyasal silahların kullanılmasını normalleştirdiğini, Rusya'nın ise bunun üzerini örttüğünü iddia etti. Diğer yandan Duma'da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin delil ortaya sürülmüş değil.